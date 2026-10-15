¡Se acabó la espera! Gachiakuta regresa este día de noviembre y esto sabemos de voz de su creadora

Tras semanas de especulaciones, la espera por fin terminó y es ahora que los fans de Gachiakuta podrán volver a disfrutar de la historia, pues Kei Urana, creadora del afamado anime, confirmó recientemente que el manga retomará su publicación el próximo 11 de noviembre del 2026, después de que se diera una prolongada pausa desde el mes de agosto para que la creadora pudiera investigar.

¿Cuándo regresa el manga oficial de Gachiakuta y qué significa esto para el anime?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer de manera oficial por Kei Urana, creadora de Gachiakuta, el manga regresará de manera oficial el próximo 11 de noviembre del 2026 con el esperado capítulo 174, lo que significa que el estudio BONES, el cual es encargado de animar la historia, contará con material de sobra para la temporada 2 del anime.

¿Cuál fue el motivo por el que Gachiakuta habría entrado en pausa?

Tras un lanzamiento marcado por el éxito, el manga de Gachiakuta entró en pausa debido a que la autora Kei Urana decidió tomarse un tiempo para realizar labores de investigación con la intención de recopilar información esencial para la estructura y desarrollo de la historia, además de tomarse un descanso tras reportar un intenso ritmo de trabajo continuo que mantuvo desde el debut de la obra en 2022.

¿Cuándo llegará la nueva Gachiakuta al anime y dónde se puede ver en México?

La primera temporada de Gachiakuta en su formato de anime salió a la luz oficialmente el 6 de julio del 2025. La serie salió bajo el sello del estudio BONES, que finalizó la primera temporada después de 24 episodios en diciembre de ese mismo año.

No obstante, es ahora con el retorno del manga que la segunda temporada se puso en marcha de manera oficial, contando con un tráiler promocional lanzado en julio del año en curso y, a pesar de que no se tiene fecha de llegada, se espera que suceda próximamente tras darse a conocer que el manga se reactiva el próximo 11 de noviembre.