¡Es OFICIAL! Gachiakuta entra en pausa indefinida y preocupa a sus fans: Esto sabemos hasta ahora

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el manga Gachiakuta continúa, en pausa en su capítulo 174, el cual hasta ahora no cuenta con ningún tipo de avance confirmado, situación que ha comenzado a generar alertas entre los fans de la obra, pues hasta el momento no ha salido ningún tipo de explicación oficial sobre la pausa indefinida del manga.

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¿Por qué el manga de Gachiakuta se encuentra en pausa indefinida?

La editorial Kodansha confirmó a través de la revista Weekly Shonen Magazine que se ha detenido el lanzamiento del capítulo 173 de Gachiakuta, esto debido al escrutinio profesional y creativo de la autora Kei Urana, quien advirtió que requiere de un tiempo para descansar, llevar a cabo investigaciones de campo y recopilar material visual y técnico que le permita expandir el universo de la historia.

Tras las declaraciones de la magaca, la editorial K MANGA declaró que no existe fecha de regreso programada para la obra, y que el retorno del manga se anunciará de manera pública en cuanto se tenga más información. No obstante, es importante destacar que esta pausa no significa que el manga haya sido cancelado, ya que hasta ahora tanto el manga como el anime cuentan con una gran popularidad.

¿De qué trata Gachiakuta?

Dentro del universo del anime, Gachiakuta se presenta como una obra de acción y fantasía oscura, la cual sigue la historia de Rudo, un joven perteneciente a los suburbios, quien es falsamente acusado de asesinar a su padre adoptivo, por lo que es arrojado al abismo, un vertedero gigante que resulta en un inframundo hostil, donde descubre que tiene la habilidad de dar vida a los objetos por medio de sus sentimientos, uniéndose a los Limpiadores, una organización que lucha contra los “desechos” mientras buscan redención y venganza de quienes los traicionaron en la superficie.