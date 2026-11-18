¿Te estás adentrando en el mundo del anime y aún no te queda clara la diferencia entre canon y relleno? Estos términos son muy comunes entre los fans de las series de animación japonesas, especialmente las largas como One Piece o Naruto. Si bien parecen conceptos complicados, lo cierto es que son bastante sencillos de entender y aquí te explicamos en qué consiste cada uno. Así que toma nota y prepárate para usar estos términos como todo un experto en anime.

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¿Cuáles son las principales diferencias entre canon y relleno?

El término canon en anime se refiere a los acontecimientos, personajes o escenarios que forman parte de la historia original u oficial de una obra. Por ejemplo, cuando las situaciones que suceden son sacadas directamente del manga o novela creada por el autor. Teniendo esto en cuenta, estos episodios son los que suelen ser importantes para comprender mejor la trama. Es decir, los que son clave para el desarrollo y futuro de la historia.

Por el contrario, el relleno se refiere al contenido que se agrega a una adaptación animada que no forma parte de la historia original. En la mayoría de los casos, estos episodios no son de gran relevancia para el desarrollo o futuro de la historia, ya que suelen producirse para dar más tiempo a que el manga original avance antes de que el anime cambie de escenarios o situaciones. Por ello, los rellenos - o fillers, en inglés - son aventuras o situaciones independientes, que no tienen impacto directo en la trama original.

Los mejores ejemplos para entender el canon y el relleno en el anime

Uno de los ejemplos más claros es Naruto. La serie animada cuenta con decenas de episodios de relleno, dedicados a situaciones o aventuras secundarias que no tienen impacto directo en la trama; mientras que los acontecimientos con relación a Naruto o Sasuke siempre suelen ser conflictos que forman parte del canon.

Otro ejemplo similar es lo sucedido en One Piece. Este anime combina a la perfección el canon con el relleno, pues cuenta con varios episodios que adaptan el manga original de su creador, mientras que muchos otros no son más que aventuras adicionales. Es ahí donde entra la importancia de los arcos, que sirven para dividir una historia larga en especies de “unidades” que sirven para identificar la evolución de los personajes.

En pocas palabras la principal diferencia entre canon y relleno radica en si el contenido está adaptando la obra original o si ofrece contenido adicional que no afecta el hilo principal.