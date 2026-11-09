SPY X FAMILY confirma cuarta temporada y una segunda película para 2027: esto se sabe del regreso de los Forger

Este 8 de noviembre las cuentas oficiales de SPY X FAMILY sorprendieron a sus seguidores al dar dos importantes anuncios, oficialmente en 2027 la franquicia tendrá una cuarta temporada y una segunda película. Además, presentó una primera imagen promocional que anticipa el regreso de esta peculiar familia.

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La información fue confirmada públicamente durante el evento especial de SPY X FAMILY ANIME EXTRA MISSION II, realizado en Tokio, Japón.

¿Qué se sabe de la cuarta temporada y la segunda película de SPY x FAMILY?

De acuerdo con la información oficial, la cuarta temporada llegará en 2027, mismo año en que se estrenará la segunda película. Sin embargo, todavía no se han confirmado las fechas exactas, así como la trama o detalles de distribución.

Por otro lado, la imagen que acompaña el anuncio muestra a Loid, Yor, Anya y Bond caminando juntos por una ciudad. Los cuatro aparecen con sus atuendos habituales, mientras varias hojas de periódico y papeles vuelan a su alrededor.

En la parte inferior se ve una escena protagonizada por Damian Desmond y Anya, al parecer se encuentran en un baile y la pequeña luce con un vestido elegante color negro, mientras que los dos se encuntran mirando fijamente.

Esta ilustración funciona como el primer adelanto visual de la cuarta temporada y fue realizada por Satoshi Kadowaki. Además de reunir a los protagonistas, los periódicos y elementos del fondo podrían contener pistas relacionadas con las próximas aventuras, aunque todavía no existe una explicación oficial sobre esos detalles.

¿SPY X FAMILY en Crunchyroll mientras llega el estreno de la cuarta temporada?

Para quienes quieran ponerse al corriente antes de la cuarta temporada, Crunchyroll cuenta con las tres temporadas de SPY x FAMILY, además de la primera película, titulada SPY x FAMILY CODE: White. Ambos proyectos pueden disfrutarse en su idioma original en japonés pero también cuentan con el doblaje en español latino, así como subtítulos en español.

¿De qué trata cada temporada y película de SPY X FAMILY?