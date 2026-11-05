Los seguidores de Dragon Ball tendrán una nueva oportunidad de disfrutar las aventuras de Goku con las voces en español latino que durante años han acompañado a la franquicia. Recientemente, Toei Animation y Crunchyroll anunciaron que Dragon Ball Super: Beerus llegará a la plataforma de streaming con su doblaje en español latino.

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¿Cuándo se estrenará Dragon Ball Super: Beerus en español latino?

Recientemente la nueva versión de Dragon Ball Super: Beerus se encuentra disponible en Crunchyroll con una versión remasterizada. Sin embargo, al liberarse los capítulos por semana, estos han sido lanzados con su audio original en japonés y subtítulos en español. Sin embargo, la plataforma anunció que el próximo jueves 12 de noviembre traerá este título con capítulos en español latino.

De acuerdo con el anuncio, los primeros episodios doblados estarán disponibles a partir de las 10:00 de la mañana en México. Posteriormente, se incorporarán nuevos capítulos cada semana.

¿Quiénes harán el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus?

El anuncio de estos nuevos capítulos en español latino también confirmó el regreso de reconocidos actores de doblaje que interpretan a los personajes principales de esta reconocida saga. De acuerdo con el comunicado el reconocido actor de doblaje Mario Castañeda seguirá dando voz a Goku, mientras que René García interpretará a Vegeta, José Luis Orozco a Beerus y Arturo Castañeda dará vida a Wish.

¿Cuándo se estrenó la nueva versión de Dragon Ball Super: Beerus?

La versión mejorada de Dragon Ball Super: Beerus tuvo su estreno el 11 de octubre de 2026, a través de Crunchyroll con episodios subtitulados y también al mismo tiempo comenzó su transmisión en Japón. Cabe resaltar que esta producción no es una continuación de la historia ni una serie completamente nueva, sino una edición renovada del anime original, con animación mejorada, escenas rediseñadas y nuevos efectos visuales.

¿De qué trata Dragon Ball Super: Beerus?

La historia comienza varios años después de la batalla contra Majin Buu, cuando la Tierra ha recuperado la tranquilidad. Sin embargo, la paz está por terminar debido al despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción, quien escucha rumores sobre un saiyajin que logró derrotar a Freezer.

Ante el asombre de este nuevo guerrero, Beerus decide buscar a Goku, sin imaginar que su encuentro provocará una de sus más grandes batallas.