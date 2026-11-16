Estos son los 3 mejores capítulos de Black Mirror según IMDb

La industria audiovisual vive una etapa de expansión sin precedentes impulsada por las plataformas de streaming, que han modificado de raíz los hábitos de consumo del público. Al ofrecer acceso inmediato y bajo demanda a miles de series y películas, estas empresas convirtieron cada estreno relevante en un tema de debate global.

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En medio de este boom, Black Mirror logró destacarse como uno de los fenómenos más resonantes de la ficción moderna. La serie ideada por Charlie Brooker cautivó a audiencias de todo el planeta y se convirtió en una referencia obligada dentro del género.

Los mejores capítulos de Black Mirror

En este marco, a la hora de evaluar qué tan bien recibe el público este tipo de propuestas, una de las herramientas de consulta más utilizadas es IMDb (Internet Movie Database). Se trata de una plataforma digital especializada en cine y televisión en la que millones de espectadores y especialistas puntúan series, películas del 1 al 10.

Dentro de ese inmenso catálogo de análisis y votaciones figura Black Mirror, lo que permite conocer cuáles de sus capítulos alcanzaron la mayor aprobación. A continuación, se detallan los 3 episodios mejor valorados de la serie según los registros de IMDb:

White Christmas (Especial - Temporada 2)

Calificación: 9.1 / 10

Con las actuaciones principales de Jon Hamm y Rafe Spall, este episodio cruza tres relatos oscuros ambientados en una cabaña aislada durante las fiestas, poniendo el foco en la soledad, el ostracismo digital y los límites morales de las copias de conciencia.

Hang the DJ (Temporada 4, Episodio 4)

Calificación: 8.7 / 10

Imagina la evolución extrema de las plataformas para encontrar pareja mediante un programa que fija de antemano la fecha de vencimiento de cada noviazgo hasta dar con el vínculo ideal.

Black Museum (Temporada 4, Episodio 6)