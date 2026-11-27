El auge de las plataformas de streaming ha cambiado por completo los hábitos de consumo audiovisual en todo el mundo. Servicios como Amazon Prime sobresalen por poner a disposición de los suscriptores catálogos extensos y diversos que están colmados de series, películas y documentales.

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Si bien esta abundancia de producciones asegura alternativas atractivas para entretenerse en todo momento, también suele generar indecisión a la hora de elegir una historia para disfrutar. Es por estas situaciones que una gran parte del público acude a IMDb (Internet Movie Database), una plataforma que reúne fichas técnicas con puntajes y que sirve como guía para los espectadores.

Los mejores capítulos de The Marvelous Mrs. Maisel

A través de IMDb, muchas personas deciden rápidamente qué ver y, si de ejemplos se trata, hoy ponemos de relieve a la serie The Marvelous Mrs. Maisel, que puede verse en Amazon Prime.

Se trata de una producción que cosechó elogios unánimes de la prensa especializada y excelentes métricas dentro de IMDb por lo que, a continuación, te presentamos cuáles son sus tres episodios mejor valorados:

Four Minutes (Temporada 5, Episodio 9)

Puntaje: 9.5

La despedida definitiva de la ficción ocupa el primer puesto gracias a un desenlace conmovedor y redondo. En esta entrega, Midge se enfrenta a la ocasión decisiva de su carrera en el programa de Gordon Ford, condensando toda su evolución personal y profesional en apenas cuatro minutos ante el público.

Midnight at the Concord (Temporada 2, Episodio 5)

Puntaje: 9.2

Transcurre durante el tradicional descanso veraniego de la familia en las montañas Catskills y representa un quiebre en la historia: Abe se entera de manera imprevista de la doble vida artística de su hija al verla actuar en el complejo, desatando una combinación tan divertida como tensa.

The Testi-Roastial (Temporada 5, Episodio 6)