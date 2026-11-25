La plataforma IMDb (Internet Movie Database) funciona como un gigantesco archivo digital dedicado al cine, la televisión y el entretenimiento audiovisual. En esta se encuentra información detallada sobre producciones audiovisuales de todo el mundo.

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Quienes han tomado contacto con IMDb destacan que su mayor valor radica en reunir elencos, créditos, tramas, datos detrás de escena y comentarios de los espectadores. Por lo tanto, junto con un promedio de puntajes, sirve como referencia rápida del impacto de cada producción.

Los mejores capítulos de Fleabag

Con la expansión de los servicios de streaming, el catálogo de películas y series disponibles creció a un ritmo acelerado. Esto ha provocado que en muchos hogares el proceso de elección de los títulos a ver esté lleno de indecisión.

Un ejemplo claro de ficción celebrada y examinada dentro de IMDb es Fleabag, una serie dramática con matices cómicos. La enorme repercusión que ha tenido esta serie se explica por una mezcla de ironía filosa y miradas cómplices a cámara. En este marco, a continuación se destacan los tres episodios que lograron las mejores calificaciones entre los fans:

Temporada 2, Episodio 6

Puntaje: 9,3/10

El desenlace de la historia se desarrolla en medio del casamiento del padre de la protagonista con su madrina, resolviendo con sensibilidad y fuerza dramática los conflictos de los personajes.

Temporada 2, Episodio 1

Puntaje: 9,2/10

Toda la acción transcurre en una tensa comida familiar por un compromiso, marcando una vuelta arrolladora de la serie y el debut del sacerdote que roba escenas desde el primer minuto.

Temporada 1, Episodio 6