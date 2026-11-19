Recrear el universo de Fallout en los videojuegos no fue una tarea fácil, pues la producción de Prime Video tenía la misión de mostrar todo un mundo destruido por la guerra nuclear, con ciudades abandonadas y refugios subterráneos. Sin embargo, el resultado fue un total acierto, pues lograron cuidar esos pequeños detalles que todo gran seguidor de la franquicia recuerda en cuestión de minutos. Para lograrlo, los involucrados tuvieron que combinar escenarios físicos y locaciones reales con efectos digitales, causando una gran impresión entre los fans del videojuego.

También te puede interesar: 4 muñecos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ideales para regalar esta Navidad 2026 a un verdadero fan de los cazadores de demonios

Sin duda, uno de los trabajos más impresionantes fue la construcción de los refugios de Vault-Tec, especialmente zonas como las habitaciones, cocinas, oficinas y demás áreas comunes, ya que, precisamente, transmitían esa sensación de toda una vida bajo tierra. Incluso las paredes parecían tener la misma textura que en los videojuegos; y todos los controles de las puertas e iluminación también recibían la misma atención al detalle. De hecho, para que cada aspecto conservara su apariencia original, los responsables de la franquicia (Bethesda) compartieron los gráficos y diseño originales.

En cuanto al mundo exterior, este también contó con un gran trabajo detrás. La producción viajó a Namibia, en África, para aprovechar sus paisajes desérticos e instalaciones mineras abandonadas para mostrar una versión de Los Ángeles completamente destruida. Además, parte de la escenografía se construyó con materiales recuperados, mientras que otras partes fueron completadas de manera digital. Para la segunda entrega, el esfuerzo fue similar, incluso mayor, pues el equipo de producción transformó un centro comercial abandonado en lugares emblemáticos del videojuego.

¿Cuánto costó hacer cada detalle para los escenarios de Fallout?

Si bien no existe una cifra pública ni un estimado sobre cuánto costó hacer cada detalle para los escenarios de Fallout, es claro que recrear el universo del videojuego implicó una inversión importante, pues el gasto no se limita a materiales, sino también a todo un equipo técnico, de diseñadores, especialistas en efectos visuales y más. A esto hay que sumarle los viajes a las locaciones internacionales, así como las cientos de horas de planificación. Sin duda, se trató de un trabajo que tuvo no sólo un gran costo económico, sino también un gran nivel de esfuerzo, talento y dedicación.