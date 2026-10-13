De El Resplandor a It: 7 capítulos de La Casita del Horror de Los Simpson que son parodias completas de películas; míralos este Halloween

Uno de los grandes clásicos de la televisión y Halloween son los especiales de La Casita del Horror de Los Simpson, la cual se ha convertido en más que una tétrica tradición. Desde la versión de El Resplandor protagonizada por Homero hasta It, estos son 7 capítulos inspirados en películas de La Casita del Horror de Los Simpson.

Ahora lee: 4 episodios de Bluey y Masha y El Oso para enseñar a tus hijos a saber esperar: “La virtud de la paciencia”

4 Casitas del Horor de Los Simpson inspiradas en peliculas

Tradicionalmente, cada Halloween, Los Simpson transforman Springfield en un escenario de pesadillas y, desde sus primeras temporadas, la familia amarilla ha tomado inspiración de los grandes clásicos de terror para vivir sus propias aventuras.

1. “El resplandor” - La Casita del Horror V - Temporada 6 - Episodio 6

Este episodio nos muestra cómo Homero se convierte en el encargado de una mansión alejada, en donde, por falta de televisión y cerveza, el padre perdió la cabeza. Esta Casita del Horror está inspirada en El resplandor de Stanley Kubrick, película basada en la novela de Stephen King.

2. “Not It” - La Casita del Horror presenta - Temporada 34 - Episodio 5

Krusty se transforma en Krusto, una criatura inspirada en Pennywise, horror que debe enfrentar el grupo de amigos. Este especial desarrolla una parodia extensa de la historia de Stephen King.

3. “King Homer” - La Casita del Horror III - Temporada 4 - Episodio 5

Homero se transforma en un simio gigante similar a "King Kong". No obstante, dentro de esta versión, Marge es quien queda atrapada con la criatura. Esta parodia recrea el espíritu de la película clásica con el característico humor de la familia.

4. “Clown Without Pity” - La Casita del Horror III - Temporada 4 - Episodio 5

Un pequeño muñeco de Krusty poseído busca acabar con la vida de Homero, después de que lo compra como regalo de última hora en una tienda misteriosa. Este especial mezcla elementos de películas como Chucky y Trilogy of Terror y un episodio de La dimensión desconocida.

5. “Nightmare on Evergreen Terrace” - La Casita del Horror VI - Temporada 7 - Episodio 6

Los niños son atacados mientras duermen por el jardinero Willie, quien parodia una versión cómica de Freddy Krueger y convierte los sueños en una amenaza para los estudiantes. El especial se inspira en Pesadilla en la calle del infierno.

6. “Bart Simpson’s Dracula” - La Casita del Horror IV - Temporada 5 - Episodio 5

Bart y Lisa tienen la sospecha de que el señor Burns es un vampiro y tienen que enfrentarlo, solo para darse cuenta de que toda la familia se ha transformado. Esta aventura está claramente inspirada en Drácula, de Bram Stoker.

7. “Fly vs. Fly” - La Casita del Horror VIII - Temporada 9 - Episodio 4

Bart se ve envuelto en un embrollo después de que su ADN se mezclara con el de una mosca al usar un teletransportador. El episodio está inspirado en la película de ciencia ficción y terror "La mosca".

Esta selección de episodios de Los Simpson reúne distintos homenajes a los grandes del cine de terror y la tensión psicológica. Desde El Resplandor hasta monstruos, vampiros y mutaciones, estos 7 episodios de La Casita del Horror de Los Simpson son perfectos para disfrutar este Halloween.