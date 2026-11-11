Los aficionados que crecieron con el futbol y la animación japonesa que desean revivir los capítulos del exitoso anime de Supercampeones tiene una alternativa para revivir las aventuras de Oliver Atom, sus compañeros y rivales sin tener que pagar una suscripción a una plataforma de streaming ya que Supercampeones está dentro de la programación de Azteca 7. A través de la señal el público puede disfrutar de esta historia que combina amistad, competencia y pasión por el balompié.

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Si eres de esos que aún quiere volver a emocionarse con los encuentros del equipo de Oliver, existe una opción para seguir la historia a través de internet. De esta manera puedes acceder a la transmisión de Azteca 7 desde diferentes dispositivos móviles y disfrutar de los episodios.

¿Cuál es el link para ver GRATIS y EN VIVO los capítulos de Supercampeones por internet, con Azteca 7?

Para disfrutar de la programación de Azteca 7 por internet, especialmente de Supercampeones: Rumbo al mundial que se transmitirá este viernes 13 de noviembre a partir de la 1:15 pm es necesario ingresar al sitio oficial y seleccionar la opción de transmisión en vivo. La señal está disponible de manera gratuita y puedes acceder desde un celular, computadora o tableta con conexión a internet. También puede ingresar de la siguiente manera de una forma sencilla, fácil y directa solo DANDO CLICK AQUÍ

¿De qué trata Supercampeones y quiénes son sus personajes principales?

Conocida originalmente como Captain Tsubasa, es una producción japonesa que cuenta la historia de Oliver Atom, un joven apasionado por el futbol que sueña con convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

En su camino conoce a grandes rivales y compañeros que lo ayudan a superar diferentes desafíos dentro y fuera de la cancha. Entre los personajes más recordados están Benji Price, el talentoso portero; Steve Hyuga, uno de sus principales rivales, y Tom Misaki, quien forma una importante dupla futbolística con Oliver. En sus diversos capítulos disfrutarás de partidos llenos de emoción, jugadas espectaculares, amistad y trabajo en equipo.