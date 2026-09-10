Hoy en Apple TV: la serie original que está inspirada en hechos reales y que rompió récords en los Premios Emmy cuando estrenó
Hoy en Apple TV: la serie original que rompió el récord de The Bear en los premios Emmy, y que además cuenta con el actor que más Emmy ha ganado en una noche
¿El Caballero de los Siete Reinos tendrá una segunda temporada? Esto se sabe tras su éxito en los Emmy:
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Hoy en Apple TV: la serie original que está inspirada en hechos reales y que rompió récords en los Premios Emmy cuando estrenó
La comedia deportiva ha tenido grandes premiaciones por la historia que envuelve a un entrenador de fútbol.
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Hoy en Apple TV: la serie original que rompió el récord de The Bear en los premios Emmy, y que además cuenta con el actor que más Emmy ha ganado en una noche
No vas a querer despegarte y querrás ver sus 10 capítulos. Descubre cuál serie es y por qué debes verla ya mismo antes de que se estrene la segunda temporada.
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¿El Caballero de los Siete Reinos tendrá una segunda temporada? Esto se sabe tras su éxito en los Emmy:
Esto es TODO lo que se sabe tras una de las series más aclamadas de este 2026:
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La serie original de HBO Max, que recibió 9 nominaciones a los premios Emmy 2026 y que es considerada la reinvención de Don Quijote y Sancho Panza
Aunque solo tiene una temporada, esta serie se ha consolidado entre las favoritas de HBO Max y hasta es comparada con un clásico de la literatura.
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Hoy en HBO Max: la serie MÁS NOMINADA a los Premios Emmy 2026, y que es considerada una de las mejores series dramáticas de los últimos años
Si ya no tienes series pendientes y quieres algo nuevo e intenso. Esta serie es tu mejor opción y sus 25 nominaciones en los Emmy 2026 la respaldan.
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Hora EXACTA de inicio de One Piece para ver GRATIS y en línea el anime por Azteca 7
Azteca 7 trae para ti la transmisión de uno de los animes más importantes y sensacionales de toda la industria.
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Hoy en Apple TV: la serie de terror psicológico que ya ganó 8 estatuillas en los premios Emmy 2026 y que seguramente no has visto
¿Amas el suspenso? Esta es la serie que no podrás dejar de ver si amas el terror, drama y misterio ya que cada uno de sus episodios cuenta con una trama impactante.
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Hoy en Disney+, la serie nominada a los Emmy's 2026 que ha sido catalogada como la salvadora de la comedia y está basada en una historia real
Una de las comedias más queridas de los últimos años vuelve a llamar la atención.
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¡OFICIAL! Spider-Noir es cancelada tras una temporada. Esto se sabe sobre la polémica decisión
La serie protagonizada por Nicolas Cage no continuará con una segunda temporada.
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Oficial: Harry Potter revela su reparto para la temporada 2; conoce quién será Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle
¡Ya hay reparto confirmado para la segunda temporada de Harry Potter! Conoce a los actores que se unen al cast para dar vida a Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle.
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Es oficial, el evento más esperado de Disney por fin dió inicio y ha revelado gran información sobre una de las películas más esperadas.
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Los Simpson muestran el primer avance de la NUEVA Casita del Terror de la temporada 38, ¿Se acerca el final?
Esto es lo que vimos en el avance de La Casita del Terror de los Simpson de la próxima temporada:
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Todo lo bueno acaba... ¿Cuándo sería el final de Los Simpson? Esto es lo que se sabe:
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Los 7 cameos más sorprendentes de famosos en Los Simpson
De íconos del pop a grupos musicales históricos, la serie animada ha reunido a grandes personalidades en apariciones memorables que han marcado la cultura pop.
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El día que Homero conoció a Humberto Vélez y cantó con Los Tigres del Norte en Los Simpson
Un capítulo inolvidable donde la voz latina de Homero se cruzó con su personaje, un ganador del Oscar y hasta con la música norteña.
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¿Los Simpson tendrán final? Creadores responden si la serie llegará a su fin tras 800 episodios
Con 800 episodios, muchos fans se preguntan si Los Simpson algún día terminarán. Sus creadores ya dieron una respuesta clara sobre el futuro de la serie.
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Esta es la escena de Los Simpson que decidieron censurar y que ya genera polémica entre fans
Los fans se sorprendieron al descubrir que un episodio de Los Simpson llegó recortado a la plataforma de Disney+, y muchos ya debaten si fue censura.