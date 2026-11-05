La temporada 2 de Off Campus ya es una realidad. Tras el gran éxito de la primera entrega, el drama adolescente está de regreso. De acuerdo con el anuncio oficial de Prime Video, la segunda temporada de la serie que ha cautivado a millones de espectadores a nivel global se estrenará el 28 de abril de 2027.

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Off Campus, temporada 2: reparto confirmado

Para esta segunda temporada, Mika Abdalla y Stephen Kalyn regresan como los protagonistas de la serie: Allie Hayes y Dean Di Laurentis. Además de Abdalla y Kalyn, Ella Bright y Belmont Cameli también retoman sus personajes como la inteligente estudiante de música, Hannah Wells, y el capitán del equipo de hockey, Garrett Graham, respectivamente.

¿De qué tratará la segunda temporada de Off Campus? Esto se sabe

La relación entre Allie Hayes y Dean Di Laurentis será el “motor” de la nueva entrega, dado que se trata de la adaptación de la tercera novela de Elle Kennedy: The Score.

“El sexto episodio [de la primera temporada] es una especie de “piloto” o anticipo de lo que sucederá en la segunda y de lo que pueden esperar los fans”; compartió el protagonista Stephen Kalyn para The Hollywood Reporter.

¿Dónde ver Off Campus, temporada 1? De qué trata y lista completa de capítulos

La primera temporada de Off Campus se estrenó el 13 de mayo de 2026 en la plataforma de streaming Prime Video. La serie sigue el romance inesperado entre una estudiante de música muy inteligente, Hannah Wells, y el apuesto capitán del equipo de hockey, Garrett Graham, mientras cursan la Universidad. Su historia parte de un acuerdo en común para fingir una relación. No obstante, lo que comenzó como una mentira, rápidamente comienza a involucrar sentimientos reales.

Esta primera entrega cuenta con un total de ocho episodios, aquí el listado: