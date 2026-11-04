BLACKPINK conquista el cine: JISOO y JENNIE preparan nuevas canciones para películas animadas

Las integrantes de BLACKPINK siguen conquistando nuevos escenarios y ahora su talento e interpretación llegarán a la pantalla. JISOO y JENNIE preparan lanzamientos musicales para dos películas animadas una en cada proyecto, ante esta noticia fans del KPop y del cine han mostrado su entusiasmo para ya conocer estos nuevos temas.

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Aunque ambas artistas continúan desarrollando sus carreras individuales sus próximos proyectos tienen algo en común, canciones creadas para acompañar historias llenas de aventuras, humor y fantasía.

¿En qué película participará JISOO?

JISOO formará parte de la banda sonora de The Angry Birds Movie 3 con “Sun Showers”, una canción original que también coescribió. De acuerdo con información difundida el tema estará incluido en la película y se espera que acompañe su próximo tráiler.

Asimismo, durante algunas entrevistas la intérprete de CLICK explicó que buscó transmitir la energía divertida y colorida de la franquicia mediante una melodía alegre, capaz de provocar sonrisas e invitar a bailar. Además, la portada del sencillo tendrá un detalle personal: Shumon, un pequeño personaje que ella misma imaginó y dibujó durante su etapa escolar.

La tercera entrega seguirá a Red, quien tendrá que enfrentar uno de sus mayores retos como la paternidad, mientras intenta salvar el mundo. El estreno en México está previsto para el 1 de enero de 2027.

¿En qué proyecto participará JENNIE?

Por su parte, JENNIE sorprendió al presentar un adelanto de “Someone to Hold”, canción que formará parte de la banda sonora de Hermanastras (Steps), una película animada que reinventa el universo de Cenicienta y estará disponible en plataformas de streaming.

El tema acompaña el tráiler de la producción y representa la primera canción que la artista realiza para una película animada. La banda sonora se estrenará estos días de noviembre y la fecha prevista del proyecto podría ser el día 20 de este mismo mes.