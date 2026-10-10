Stephen King REACCIONA a la serie ‘Carrie’ de Prime Video, y da pistas sobre posible próximo proyecto

¡La nueva serie de “Carrie” recibe la aprobación de Stephen King! Esta nueva adaptación del clásico de terror corre bajo la dirección de otro grande del género: Mike Flanagan. El proyecto se estrenó hace tan sólo unos días en Prime Video y no ha hecho más que recibir críticas positivas, incluidas las de su autor original. A través de un reciente video, publicado en su cuenta oficial de X, King no pudo evitar llenar de elogios a Flanagan, calificándolo como “el mejor adaptador” de su obra.

También te puede interesar: OFICIAL: Anuncian fecha de estreno de ‘Actividad Paranormal’ y ‘Blair Witch Project’ para el 2027; esto es todo lo que prepara Blumhouse para el terror el siguiente año

¿Qué dijo Stephen King sobre la serie “Carrie”, dirigida por Mike Flanagan?

En el audiovisual publicado en sus redes sociales, King comparte que está viendo la nueva serie de “Carrie” en compañía de su perrita, Molly, e invita a sus seguidores a hacer lo mismo. A lo largo del video, el reconocido autor también se deshace en elogios ante Flanagan, enalteciendo su labor. Recordemos que esta no es la primera vez que el director adapta una de las obras de King.

¿Se avecina una posible colaboración entre Stephen King y Mike Flanagan?

El video de King termina con una fuerte insinuación sobre su próximo proyecto, el cual involucraría una posible colaboración con Flanagan: “Si les gusta esto y suficiente gente lo ve, podríamos estar haciendo algo más realmente especial, pero no puedo hablar de eso”; asegura el autor de 79 años. Como era de esperarse, las declaraciones del escritor ya han generado altas expectativas entre los fanáticos del género de horror. Aquí te compartimos su publicación:

Shhh! Don't talk about this! https://t.co/MUxoksZBev — Stephen King (@StephenKing) October 9, 2026

Además de “Carrie”, otras adaptaciones de Flanagan a la obra de King incluyen “El juego de Gerald”, que sigue la historia de una mujer que lucha por su vida tras la muerte de su esposo, quien la deja esposada a una cama en una casa junto a un lago, y "Doctor Sleep", que se centra en la batalla de un hombre contra el alcoholismo y los traumas que sufrió en el Hotel Overlook.

¿De qué trata “Carrie” y cuántos episodios son?

La primera temporada de “Carrie”, disponible en Prime Video, cuenta con un total de ocho episodios. La serie sigue la historia de Carrie White, una adolescente que es víctima del ciberacoso y, a su vez, desarrolla poderes de telequinesia. A diferencia del libro, publicado en 1974, Mike Flanagan ajusta esta versión con temas como la violencia entre jóvenes y el impacto de las redes sociales, para así involucrar los tiempos actuales. Aquí te compartimos el tráiler oficial: