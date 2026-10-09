OFICIAL: Anuncian fecha de estreno de ‘Actividad Paranormal’ y ‘Blair Witch Project’ para el 2027; esto es todo lo que prepara Blumhouse para el terror el siguiente año

El cine de terror está de manteles largos y prepara dos regresos importantes para este 2027: La nueva película de Actividad Paranormal, producida por Blumhouse y Atomic Monster, llegará a los cines el 21 de mayo de 2027, mientras que la nueva entrega de La Bruja de Blair, prepara su fecha de estreno para el próximo 24 de septiembre de 2027, bajo Lionsgate y Blumhouse-Atomic Monster como productores

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¿Qué se sabe sobre el estreno de Actividad paranormal preparado para el 2027?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer de manera oficial, la próxima película de Actividad Paranormal, tiene planeado su estreno para este próximo 21 de mayo del 2027. El filme presentará su octava entrega, la cual estará dirigida por Ian Tuason y contará con la participación de Chase Yi.

Esta nueva entrega se espera que funcione como un reinicio de la franquicia, y que sirva como rescate del género "metraje encontrado y terror psicológico crudo", pues el filme consolidó estos géneros dentro del cine de terror en 2007.

¿Qué se sabe sobre el estreno de la nueva versión de La Bruja de Blair para el 2027?

De manera oficial se confirmó que la nueva versión del clásico "La Bruja de Blair ", se estrenará el próximo 24 de septiembre del 2027, esto contando con Jason Blum y James Wan, y la dirección de Dylan Clark como productores.

Así mismo, se confirmó que esta nueva versión buscará mantener la esencia original de la franquicia mediante el regreso del elenco original y los directores como productores ejecutivos que dieron vida al clásico de 1999.

¿Qué es el género de metraje encontrado dentro del cine de terror?

Dentro del género de cine de terror, el "metraje encontrado" o también conocido como "found footage" es un subgénero de terror en el que la película se presenta como si se tratara de una grabación "real y perdida" y encontrada, y que fuera descubierta después de registrarse algún evento trágico, misterioso o sobrenatural.