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2 funkos de Lionel Messi que todo aficionado debería tener: cuánto cuestan en originales

El funko de Leo Messi se vende con su playera rosa y su camiseta alternativa del Inter Miami en la web oficial de México

2 funkos de Lionel Messi que todo aficionado debería tener: cuánto cuestan en originales

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como hay funkos de Lionel Messi en mercados de usados o en otras tiendas, el sitio oficial de Funko Pop! ofrece dos figuras del capitán argentino con los uniformes del Inter Miami CF. Ambas pertenecen a la colección de la Major League Soccer y tienen detalles que las distinguen.

Mientras que otros fanáticos se preguntan por el Funko de Cristiano Ronaldo, los seguidores de Messi pueden elegir entre dos versiones del futbolista con la camiseta rosa o el uniforme negro del equipo estadounidense. Los 2 modelos originales comparten precio en la tienda oficial.

Messi
Lionel Messi |REUTERS

Precios de los funkos de Lionel Messi

Las dos figuras de Lionel Messi cuestan 319 pesos mexicanos cada una en la tienda oficial de Funko. Por lo tanto, comprar ambas representa un gasto de 638 pesos, sin contar posibles costos adicionales.

TE PUEDE INTERESAR:

La plataforma también permite agregar una caja de regalo por 70 pesos mexicanos adicionales por producto. Además, ofrece una promoción de 100 pesos de descuento al comprar tres artículos, por lo que sumar una tercera figura puede ser una alternativa para aprovechar el beneficio.

funko Lionel Messi 1

Detalle del funko de Lionel Messi

La web tiene dos versiones en la colección oficial de la MLS. La primera, identificada con el número 01, muestra al argentino con el uniforme negro de visitante del Inter Miami. La figura de vinilo mide aproximadamente 9,9 centímetros y aparece sobre una base que simula césped, junto a un balón.

El segundo modelo lleva el número 11 y representa a Messi con la camiseta rosa titular de Las Garzas. También mide cerca de 9,9 centímetros y es una opción para quienes prefieren el uniforme más reconocible del club.

funko Leo Messi 11

¿Cómo comprar el funko de Lionel Messi más barato?

En el sitio oficial, cada modelo cuesta 319 pesos mexicanos, aunque el precio final puede cambiar si se agregan accesorios o gastos de envío. Para conseguir el funko de Messi más barato en la tienda oficial, hay una opción tentadora.

Para tener el Pop! de Messi más barato hay que acceder al descuento de 100 pesos. ¿Cómo? comprando los dos funkos de Messi y un tercer artículo. Entre las opciones del catálogo aparecen funkos de Luis Suárez, Marco Reus y Hugo Lloris, también con un precio de 319 pesos mexicanos cada uno.

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