Cuánto cuesta el funko de Lionel Messi en México y qué tan bonito es

Mientras muchos se preguntan sobre los funkos de Cristiano Ronaldo, también existen figuras coleccionables inspiradas en Lionel Messi. Una de las opciones que pueden encontrar los aficionados es el Funko Pop de Leo, disponible con diferentes camisetas y precios en México.

Así como Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina, hay figuras animadas suyas en formato de juguete deportivo. El costo depende de la edición, la indumentaria y la tienda donde se consiga, por lo que hay opciones desde $239 hasta $990 pesos mexicanos.

Precios de los funkos de Lionel Messi

Las versiones estándar del Funko Pop de Lionel Messi pueden encontrarse en tiendas como Sanborns, Sears y Walmart México. Las ediciones de la Selección de Argentina y del Inter Miami tienen precios de entre $349 y $499 pesos, aunque algunas cuentan con precios regulares de lista de hasta $799 pesos.

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En el mercado de coleccionismo también aparecen figuras y versiones tipo custom o de importación especial. En Mercado Libre, por ejemplo, hay alternativas desde $239 pesos, mientras que algunas ediciones especiales en caja llegan hasta los $990 pesos.

Tipos y variedades de cada funko de Lionel Messi

Una de las diferencias entre las figuras es el uniforme que utiliza Lionel Messi. La versión con la indumentaria de la Selección de Argentina (incluyendo la edición con la Copa del Mundo) puede conseguirse desde $349 hasta $499 pesos en tiendas departamentales.

Mientras que la edición correspondiente al Inter Miami con su clásico uniforme rosa aparece entre los $449 y $599 pesos. También existen ediciones relacionadas con etapas anteriores de su carrera, como sus icónicos años con el FC Barcelona y su paso por el París Saint-Germain.

¿Qué tan bonito es el diseño de la figura de Lionel Messi?

El Funko de Lionel Messi conserva el estilo característico de la línea Pop! Football y Pop! MLS, con la cabeza estilizada y cuadrada que distingue a estas figuras. Además, incorpora elementos reconocibles del astro rosarino.

Entre los detalles destacan su barba, el corte de cabello, el dorsal número 10 en la espalda y el frente de la camiseta, y en algunas presentaciones especiales, una pose dinámica sosteniendo el balón o incluso sosteniendo el trofeo del Mundial o el Balón de Oro. Por ello, además de ser un juguete, funciona como una pieza de exhibición para aficionados y coleccionistas.

