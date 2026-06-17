3 grandes figuras del futbol mexicano que nunca jugaron en Chivas

Chivas es considerado uno de los equipos más importantes que existen en México no solo por el hecho de contar con 12 títulos oficiales, sino también por la ideología que obliga al club a jugar con futbolistas mexicanos, lo cual diferencia a esta institución de todas las demás.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

A pesar de esta situación, en Chivas no han jugado algunos de los futbolistas más importantes en la historia de este país por distintas situaciones. Por tal motivo, aquí conocerás una lista con tres jugadores que nunca pudieron defender los colores del Rebaño Sagrado.

¿Qué leyendas mexicanas nunca jugaron en Chivas?

Jorge Campos: El canterano de los Pumas de la UNAM, considerado uno de los mejores porteros del país, nunca tuvo la oportunidad de formar parte de las Chivas como sí ocurrió con los del Pedregal y Cruz Azul, escuadra con quien logró el título en 1997.

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Hugo Sánchez : Canterano de los Pumas , y considerado el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, Hugo es otro elemento que nunca pudo formar parte de las Chivas pese a que estuvo en varias escuadras como el Atlético, Real Madrid y América , por citar algunos ejemplos.

: Canterano de los , y considerado el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, Hugo es otro elemento que nunca pudo formar parte de las pese a que estuvo en varias escuadras como el , por citar algunos ejemplos. Rafael Márquez: Haber salido de las fuerzas básicas del Atlas prácticamente impidió a Rafael formar parte, en algún momento de su carrera, del Guadalajara. A pesar de ello, Márquez también estuvo en otras escuadras como Barcelona, Mónaco y León.

¿Cuál es la figura más grande en la historia de Chivas?

A pesar de que esta pregunta cuenta con tintes subjetivos, la realidad es que muchos expertos en la materia consideran que la máxima leyenda de Chivas es Salvador Reyes, referente del Campeonísimo que conquistó un total de siete títulos de Liga BBVA MX con la institución rojiblanca.