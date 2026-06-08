Hannibal Mejbri, de ser formado en Manchester United a ser la joya de la Selección de Túnez

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de comenzar y, tal y como ocurre previo a estas ediciones, existen distintas curiosidades relacionadas a todas las selecciones participantes. Una de ellas es la escuadra de Túnez, misma que cuenta con un amuleto de buena suerte.

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Uno de los jugadores más importantes de la Selección de Túnez es nada más y nada menos que Hannibal Mejbri, quien tuvo la fortuna de formarse en el Manchester United y que, con gran experiencia en al Premier, se perfila para acarrear a su selección en esta Copa Mundial de la FIFA.

¿Quién es Hannibal Mejbri, figura de la Selección de Túnez?

Nacido el 21 de enero del 2003 en Francia, Hannibal Mejbri es un futbolista que defiende los colores de la Selección de Túnez pero que, sin embargo, ha pasado la mayor parte del tiempo en la Premier League o, bien, en equipos ingleses, lo cual habla de las virtudes que tiene en el campo.

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El mediocampista probó suerte en el París FC y posteriormente en el Mónaco Sub-17. Fue ahí en donde llamó la atención del Manchester United, equipo que lo contrató en agosto del 2019 y en donde jugó en prácticamente todas las categorías, por lo que se considera un atleta de formación inglesa.

Después del paso que tuvo por los Diablos Rojos, Hannibal pasó por escuadras como el Birmingham, el Sevilla y el Burnley, por lo que, con apenas 23 años de edad, es un elemento a seguir en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Túnez, misma con la que suma un gol en 45 duelos disputados.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 se encuentra Túnez?

La Selección de Túnez, comandada por Hannibal Mejbri, forma parte del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a otras selecciones como Países Bajos, Japón y Suecia. Este es el orden de sus juegos: