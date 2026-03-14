3 lesiones que frenaron la carrera de Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón se ha consolidado en los últimos años como uno de los guardametas más destacados de la Liga BBVA MX, gracias a sus actuaciones con el Club América. Pero su camino hacia la consolidación definitiva en la Selección Mexicana ha estado marcado por una serie de lesiones que han aparecido en momentos clave de su carrera.

Mirassol vs Santos| Resumen y Goles de la Jornada 5 |Brasileirao 2026 | TV Azteca Deportes

El episodio más reciente ocurrió durante la Concacaf Champions Cup 2026, cuando el portero sufrió una molestia física en el primer tiempo del partido de ida de los octavos de final frente al Philadelphia Union. En este duelo las Águilas se impusieron 1-0.

A partir de ese momento comenzaron a surgir reportes sobre la gravedad de la lesión, que podría tener consecuencias importantes tanto para su temporada con el América como para sus aspiraciones de disputar el Mundial 2026. Estas son las lesiones que marcaron al deportista de 29 años recién cumplidos.

Las lesiones de Luis Ángel Malagón que afectaron su camino con la Selección Mexicana

Lesión en el tendón de Aquiles (Concacaf Champions Cup 2026): de acuerdo con diversos reportes, Malagón habría sufrido una rotura del tendón de Aquiles durante el encuentro ante Philadelphia Union. Este tipo de lesión suele requerir al menos 6 meses de recuperación. Esto lo dejaría fuera de las canchas durante gran parte del año. De confirmarse el diagnóstico, el guardameta del América no solo se perdería el resto de la temporada, sino que también quedaría fuera de la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

de acuerdo con diversos reportes, habría sufrido una rotura del tendón de Aquiles durante el encuentro ante Philadelphia Union. Este tipo de lesión suele requerir al menos 6 meses de recuperación. Esto lo dejaría fuera de las canchas durante gran parte del año. De confirmarse el diagnóstico, el guardameta del América no solo se perdería el resto de la temporada, sino que también quedaría fuera de la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lesión en el codo durante el Preolímpico rumbo a Tokio 2020: uno de los primeros golpes en su carrera internacional ocurrió durante el Preolímpico de la Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En un partido de fase de grupos contra Estados Unidos, sufrió una lesión en el codo tras realizar una atajada. El problema físico le impidió continuar en el torneo disputado en Guadalajara. Aunque logró recuperarse antes del inicio de los Juegos Olímpicos, el entonces entrenador de la Selección Sub-23, Jaime Lozano, decidió apostar por la experiencia de Guillermo Ochoa como titular.

uno de los primeros golpes en su carrera internacional ocurrió durante el Preolímpico de la Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En un partido de fase de grupos contra Estados Unidos, sufrió una lesión en el codo tras realizar una atajada. El problema físico le impidió continuar en el torneo disputado en Guadalajara. Aunque logró recuperarse antes del inicio de los Juegos Olímpicos, el entonces entrenador de la Selección Sub-23, Jaime Lozano, decidió apostar por la experiencia de Guillermo Ochoa como titular. Problemas físicos previos a la Copa América 2024: en la preparación rumbo a la Copa América 2024, nuevamente los problemas físicos afectaron su continuidad en el proceso del combinado nacional. Esa situación abrió la puerta para que Julio González asumiera la titularidad en el torneo continental, mientras Malagón quedaba fuera de la convocatoria definitiva.

La pelea por la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Luis Ángel Malagón jugó su último partido con la Selección Mexicana el 18 de noviembre de 2025, en un amistoso disputado en el Alamodome de San Antonio, Texas. Allí México cayó 2-1 ante Paraguay. Desde entonces, Javier Aguirre ha apostado por Raúl Rangel (Chivas) como titular en los siguientes compromisos del equipo.

Antes de la reciente lesión, todo indicaba que la lucha por la portería mexicana rumbo al Mundial 2026 se definiría entre Malagón y Rangel. Pero el nuevo problema físico del guardameta del América cambia el panorama. En este contexto, el nombre de Guillermo Ochoa vuelve a tomar fuerza, quien tiene toda la intención de disputar su sexta copa del mundo.