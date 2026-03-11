Luis Ángel Malagón sobre su lesión, que lo aleja de la Copa Mundial de la FIFA: “ESE SUEÑO PARECE ESFUMARSE”

Con un mensaje contundente y en el que adelanta la gravedad de su lesión, Luis Ángel Malagón se expresó en sus redes sociales y agradeció las muestras de apoyo en estos momentos en los que se ve su participación en la Copa Mundial de la FIFA prácticamente imposible de suceder.

Malagón, arquero del América, se lesionó en el partido de Concachampions el martes, cuando corría el minuto 37 y al apoyar su pie para controlar o pasar el balón, se produjo una lesión que a falta de los estudios que así lo indiquen, se trataría de una ruptura total de tendón de Aquiles de la pierna izquierda, por lo que su periodo de recuperación podría alcanzar los seis meses.

Este 11 de marzo, el calendario marca una cuenta regresiva exacta de tres meses, por lo que Malagón, uno de los arqueros que estaban virtualmente en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial se estaría descartando al decir en su mensaje que: "el sueño parece esfumarse".

El sueño parece esfumarse

El mensaje completo de Luis Ángel Malagón la madrugada del miércoles, horas después de su lesión

Hay momentos de la vida difíciles de entender, sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón, quiero agradecer a toda la gente a mis compañeros por sus palabras y oraciones sobre todo a mi familia, por no abandonarme nunca.

Herido y triste con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando por qué? Ese sueño parece esfumarse pero sé que Dios algún día me dará la respuesta.

Dios bendiga a todos y sobre todo a cada persona mala que se alegra de situaciones así. Con cariño y agradecimiento. Luis Ángel Malagón Velázquez.

André Jardine dio lo que sería el primer diagnóstico; el club pide esperar los resultados de los estudios para hacer oficial una lesión de tendón de Aquiles

Al terminar el partido de Concachampions de Octavos de Final en el que Philadelphia cayó ante América 1-0, el entrenador André Jardine expuso el diagnóstico que parece tiene Malagón.

“Nos parece una lesión grave, probablemente es una ruptura total o al menos una ruptura parcial que lo va a sacar por un tiempo…”, comentó Jardine.

Casi al mismo tiempo, América en un comunicado indicó que se revelarán los resultados de los estudios médicos para determinar el grado y tipo de lesión que el guardamet sufre.