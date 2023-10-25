30 monedas de oro

Superar las 30 medallas de oro es la meta que se ha fijado México en los Juegos Panamericanos 2023, una cifra que serviría para apuntalar la confianza y tomar velocidad rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024. Esta competencia continental es un parámetro estupendo para saber cómo estamos de cara al gran examen del próximo verano.

Hace cuatro años, en Lima 2019, México logró una participación histórica, alcanzando las 37 preseas doradas y ubicarse tercero en el cuadro de medallas, sólo por detrás de Estados Unidos y Brasil, y por encima de Canadá, Argentina y Cuba. Fue un resultado sin precedentes, que superó -simbólicamente- a las 42 de oro logradas por México en los Panamericanos de Guadalajara 2011, en que se contó con la ventaja de ser anfitrión.

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A lo largo de la historia, México se ha ubicado entre el quinto y sexto lugar en el cuadro de medallas de la cita continental. Lo cual no sólo nos pone por debajo de Estados Unidos, Canadá, y Brasil; sino de equipos como Cuba, e incluso Colombia. Santiago 2023 se presenta como una oportunidad de disputarle a Cuba, la cuarta posición del continente y alejarnos de programas deportivos como los de Colombia, Argentina y Venezuela. Conformarnos con menos es renunciar al progreso de nuestro deporte, luego de un verano en el que se lograron medallas en Campeonatos Mundiales absolutos de Tiro con Arco, Clavados, Pentatlón Moderno, Taekwondo; remo y surf.

Regresar de Santiago 2023 con más atletas clasificados a Juegos Olímpicos, fortalecidos como la cuarta fuerza de América, y con una alta autoestima como delegación; serán fundamentales viajar a Paris 2024 a buscar más que los cuatro valiosos bronces que se lograron en Tokyo2020.

Estoy convencido que México merece más, mucho más que el lugar 84 que obtuvo

en los últimos Juegos Olímpicos, en los que quedamos por debajo de equipos latinoamericanos como Ecuador (38), Venezuela (46), Puerto Rico (63), Colombia (66), Dominicana (68), y Argentina (72), delegaciones a las que -muy probablemente- superaremos en Santiago 2023.

México tiene que comprometerse con un objetivo a diez años: estar entre los 30 mejores equipos de los Juegos Olímpicos del 2032. La meta la considero factible de acuerdo al potencial de un país con 130 millones de habitantes, y entre las 14 economías más grandes del mundo. Hay deportes que han logrado mucho más que eso: clavados, taekwondo, tiro con arco, caminata, beisbol, futbol, pentatlón; sin embargo nunca he escuchado a ningún líder del deporte mexicano que se comprometa con ello a gran escala.

Mexicanos que están actualmente están en la élite como Ale Valencia, Ale Orozco, Gaby Agundez, Carlos Sansores, Emiliano Hernadez, Osmar Mares, etc; no han tenido miedo a expresar públicamente sus objetivos; y haciéndolo han alineado todas las variables necesarias para hacerlos realidad. Creérselo es el primer paso. Comprometerse con ello, el segundo. Vamos por esas “30 monedas de oro” que busca el deporte mexicano en Santiago 2023, para que podamos cambiarlas en París 2024 por seis o siete preseas olímpicas.

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