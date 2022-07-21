4 cosas que estarán prohibidas en el Mundial de Qatar 2022

Este jueves 21 de julio, la cuenta regresiva para el Mundial de Qatar 2022 marca exactamente 4 meses. Solamente nos separan 121 días para que comience el torneo más importante de futbol en el planeta, pero el país sede ha estado envuelto en la polémica por las prohibiciones que existirán durante el evento.

Hace unas semanas, Nasser Al-Khater, presidente del Comité Organizador del Mundial de Futbol, aseguró que habrá una serie de penalizaciones si no se cumplen las normas del país y por eso, te recordamos cuatro cosas que estarán prohibidas en tierras qatarís.

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Venta de alcohol

El consumo de alcohol está prohibido en la cultura islámica, pero durante la Copa del Mundo se considerarán algunas excepciones: ser mayor de 21 años, beber en lugares establecidos, mas no en la vía pública, y no conducir con más de 0.1% de alcohol.

Las multas podrían ir desde 15 mil pesos mexicanos o hasta seis meses de prisión.

Vestimenta

Las personas que asistan a Qatar deberán de tener cubiertos los hombros y tapar toda su piel hasta las rodillas en lugares públicos como museos, hospitales, y dependencias públicas.

En caso de no cumplir con estas condición no podrán entrar a los lugares.

¡Les deseamos una buena semana desde Doha! 🇶🇦👋 pic.twitter.com/djuiJD59Bf — Road to 2022 Español (@roadto2022es) July 18, 2022

Festejos en la calle

En Qatar se aplicará una política de ‘cero tolerancia’ para ciertos aspectos. Gritar en la calle o comportarse de manera irrespetuosa estará estrictamente prohibido.

En caso de incurrir en estas conductas, los asistentes serán castigados con una multa de más de 16 mil pesos, la deportación o hasta la prisión.

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Relaciones sexuales fuera del matrimonio

En Qatar es considerado un delito mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por lo que estará prohibido tener'aventuras' de una sola noche. También están prohibidas las muestras de afecto en público aunque la pareja esté casada, al igual que la homosexualidad.