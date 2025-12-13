Estas son las 5 figuras de Portugal que vendrán a México para enfrentar a la Selección Mexicana

La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en la cancha volvió a encenderse entre los aficionados mexicanos luego de que el director técnico de Portugal , Roberto Martínez, confirmara que el capitán luso está considerado para el duelo amistoso frente al Tricolor.

El partido contra la Selección Mexicana ha sido programado para el 28 de marzo de 2026 y servirá como preparación rumbo al Mundial 2026. Pero también será un encuentro que marcará un momento especial en el mundo futbolístico: la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca).

Portugal viajará con su mejor equipo disponible, ya que Martínez utilizará este encuentro para perfilar la lista definitiva de 26 jugadores que llevará a la Copa del Mundo 2026. Tras su compromiso en México, el combinado portugués enfrentará el 31 de marzo a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Cristiano Ronaldo

CR7 continúa siendo el líder absoluto de la Selección de Portugal. A sus 39 años, mantiene una capacidad goleadora excepcional, una disciplina ejemplar y una presencia ofensiva que obliga a cualquier defensa a modificar su esquema. Su potencia física y su experiencia en partidos decisivos lo convierten en el futbolista más esperado por la afición mexicana.

Bruno Fernandes

La actual figura del Manchester United es el cerebro del mediocampo portugués. Su mayor fortaleza es la visión de juego: encuentra espacios donde nadie más los ve, distribuye con precisión y aporta llegada desde segunda línea. Su capacidad para liderar el ritmo del partido lo vuelve una amenaza constante para cualquier rival.

Vitinha

Vítor Ferreira es uno de los mediocampistas jóvenes más destacados de Europa: aporta equilibrio, creatividad y lectura táctica. Su habilidad para romper líneas mediante conducción o pase lo ha convertido en una pieza fundamental del PSG y en uno de los nuevos pilares de la selección lusa.

Bernardo Silva

El jugador del Manchester City, ofrece polivalencia, inteligencia y una técnica privilegiada. Puede jugar como extremo, interior o mediapunta, siempre con una capacidad notable para asociarse y generar superioridades. Su serenidad bajo presión y su claridad en espacios reducidos lo hacen uno de los más difíciles de marcar.

Rúben Dias

El futbolista de 28 años es considerado uno de los mejores defensas del mundo. Su fortaleza física, su precisión en el juego aéreo y su lectura defensiva lo convierten en un muro difícil de superar. Además, su liderazgo dentro del campo es clave para mantener el orden táctico del equipo.