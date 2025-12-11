Nuevo sentimiento de PREOCUPACIÓN en la AFICIÓN ante la visita de Cristiano Ronaldo con el México vs Portugal

Luego de un día lleno de complejidades para poder realizar la preventa de boletos para el partido de México vs Portugal en el Estadio Azteca el 28 de marzo, este jueves 11 de diciembre ha comenzado oficialmente la venta de los tickets, aunque los aficionados se han encontrado con un escenario poco alentador.

Era más que previsible que miles de personas buscarían asisitir a ese cotejo y ver a Cristiano Ronaldo en esta cancha, que en otras épocas recibió a figuras como Pelé y Maradona, ahora es el turno de CR7 que "come en la misma mesa que estos grandes personajes del futbol".

Mucha expectativa se levantó el miércoles por comprar los boletos, pero la página de FANKI se cayó , colapsó y los interesados se quedaron con las ganas, y hasta PROFECO tuvo que invitar a la boletera a informar sobre lo ocurrido , revelándose que movimiento inusuales orillaron a la propia plataforma a protegerse, bajando las funciones o desactivando el propio sitio ante la sospecha de algo que podría interpretarse como intento de hackeo.

HOY jueves 11 de diciembre, ya la boletera arregló todos esos temas, la venta está en marcha, pero al ingresar al sitio un mensaje genera sentimientos encontrados, tristeza y decepión, y es que la espera es de más de 250 mil personas por delante y cambia poco con el paso de los minutos.

Aunque dice el mensaje que en 55 minutos se podría tener el turno, prácticamente no cambian los tiempos ni el número de personas en la fila virtual. Y además de ello, considerando que la capacidad con esta nueva remodelación es de 83 mil aficionados, pues supone que aunque se pueda llegar a comprar, los boletos ya se habrían agotado.

Los GRUPOS de México y Portugal en la Copa del Mundo 2026

GRUPO A MUNDIAL 2026

México

Sudáfrica

Korea

Ganador repechaje UEFA

GRUPO K MUNDIAL 2026

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Ganador repechaje intercontinental