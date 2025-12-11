¡Teléfono para Javier Aguirre! El jugador que se postula para la Selección Mexicana y sería mejor que todos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene los grupos definidos y la Selección Nacional de México se ilusiona con hacer un buen papel. Sin embargo, por ahora hay algunas posiciones que parecen generar dudas y no estar del todo bien cubiertas. Un ejemplo claro es el lateral derecho, donde las lesiones y flojos rendimientos hicieron estragos en el equipo de Javier Aguirre.

Sin embargo, cuando parecía que el lateral derecho iba a sufrir mucho de cara a la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, todo indica que la Selección Mexicana encontró un nuevo gran futbolista en esa zona: Jorge Sánchez Ramos, quien le marcó un golazo con Cruz Azul a Flamengo con sus nuevos tachones.

Jorge Sánchez en Cruz Azul.

El defensa por el sector derecho ha tenido un gran rendimiento con La Máquina Celeste y marcó un verdadero golazo en el Derbi de las Américas (instancia de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025). Su buen rendimiento en los cementeros llega en un momento ideal, puesto que el ‘Vasco’ Aguirre no puede contar con algunos futbolistas importantes allí.

Jorge Sánchez le sirve a la Selección Nacional de México para el Mundial

El buen nivel de Jorge Sánchez llega en un momento ideal debido a que Rodrigo Huescas se lesionó en el Copenhague y todo indica que se perderá la Copa del Mundo del año que viene. Otros competidores de este futbolista en ese puesto tampoco están teniendo un buen rendimiento.

Por todo esto, el futbolista de Cruz Azul llama la atención del entrenador del seleccionado azteca. De todos modos, faltan cerca de 6 meses para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y todo puede cambiar en ese tiempo. Será muy importante que mantenga sus buenos rendimientos.

El buen nivel de Jorge Sánchez se refleja en los números

De acuerdo a SofaScore, el sitio que se especializa en rendimientos de futbolistas, Jorge Sánchez fue una de las figuras de Cruz Azul ante Flamengo con un puntaje de 8.2 y además jugó 15 partidos en el Apertura 2025, mostrando su constancia y buen físico.

