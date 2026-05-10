¿Los 5 jugadores de Chivas podrían ser TITULARES en el juego inaugural entre México y Sudáfrica?

La Selección Mexicana contará con una base rojiblanca para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, pues de acuerdo con la prelista comandada por Javier Aguirre, son cinco los jugadores de Chivas que estarán en la próxima edición mundialista con el conjunto nacional.

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Esta es la primera vez, desde el 2010, que Chivas es base de la Selección para una Copa Mundial de la FIFA gracias a llevar a cinco elementos a este evento. Ante ello, ¿realmente cada uno de estos tiene muchas posibilidades de estar en el juego inaugural entre México y Sudáfrica?

¿Qué jugadores de Chivas estarán en el duelo inaugural entre México y Sudáfrica?

De los cinco jugadores convocados por Chivas, sin duda el elemento que más posibilidades tiene de ser titular en el compromiso entre México y Sudáfrica es Raúl Rangel, pues Javier Aguirre le ha concedido la titularidad en los últimos encuentros de la Selección destacando la más reciente Fecha FIFA.

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Luis Romo se coló prácticamente de último minuto y, ante las variantes de Erik Lira y Edson Álvarez, luce complicado que inicie como titular ante Sudáfrica. Un hecho similar ocurre con Brian Gutiérrez, quien a pesar de sumar buenos minutos en la última fecha FIFA podría iniciar el Mundial desde la banca.

La situación con Roberto Alvarado es distinta, pues el Piojo se ha convertido en uno de los titulares más claros que Javier Aguirre tiene en esta tercera etapa con la Selección Mexicana. Finalmente destaca lo que puede ocurrir con Armando González, quien seguramente partirá desde la banca ante el nivel de Raúl Jiménez.

¿Qué otros jugadores de Chivas pudieron ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si bien fueron cinco los jugadores del Rebaño que asistirán al Mundial, la realidad es que otros, que formaron parte del proceso, no alcanzaron un lugar en la lista de la Liga BBVA MX. Entre estos destacan nombres como Richard Ledezma, Bryan González y Ángel Sepúlveda.