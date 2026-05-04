Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026: Grupo, posible alineación, partidos y jugadores a seguir

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de uno de los eventos deportivos más importantes de este siglo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente ha llegado, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás todo lo que debes saber respecto a la Selección de Argentina.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Argentina, comandada por el astro Lionel Messi, llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como la vigente campeona luego de lo sucedido en Qatar 2022. Debido a ello, aquí conocerás el grupo en donde se encuentra, su posible alineación, jugadores a seguir y los partidos que disputará en la primera fase.

¿A qué países enfrentará Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Argentina forma parte del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se distingue como la favorita a quedarse con el primer lugar toda vez que enfrentará a escuadras que, en esencia, no lucen realmente poderosas. Los duelos se disputarán de la siguiente forma:

Argentina vs Argelia | 16 de junio | 19:00 horas.

Argentina vs Austria | 22 de junio | 11:00 horas.

Jordania vs Argentina | 27 de junio | 20:00 horas.

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¿Cuál es la alineación que puede utilizar Argentina?

A lo largo de los últimos meses el técnico sudamericano Lionel Escaloni ha probado dos parados técnicos, mismos que han generado un buen sabor de boca entre los aficionados. El primero de ellos es el 4-3-3, aunque también ha tenido interesantes experiencias mediante el 4-4-2.

Si tomamos en cuenta el primero de ellos, en la portería aparecería el Dibu Martínez, mientras que los defensores serían Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nico Tagliafico. En el centro del campo aparecerían Enzo Fernández, Mac Allister y De Paul, mientras que en el eje de ataque estarían Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

¿Qué jugadores destacan en la Selección de Argentina?