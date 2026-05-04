Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026: Grupo, posible alineación, partidos y jugadores a seguir
La Selección de Argentina parte como una de las favoritas a lograr el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que aquí conocerás todo al respecto.
Comienza la cuenta regresiva para el inicio de uno de los eventos deportivos más importantes de este siglo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente ha llegado, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás todo lo que debes saber respecto a la Selección de Argentina.
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Argentina, comandada por el astro Lionel Messi, llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como la vigente campeona luego de lo sucedido en Qatar 2022. Debido a ello, aquí conocerás el grupo en donde se encuentra, su posible alineación, jugadores a seguir y los partidos que disputará en la primera fase.
¿A qué países enfrentará Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Argentina forma parte del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se distingue como la favorita a quedarse con el primer lugar toda vez que enfrentará a escuadras que, en esencia, no lucen realmente poderosas. Los duelos se disputarán de la siguiente forma:
- Argentina vs Argelia | 16 de junio | 19:00 horas.
- Argentina vs Austria | 22 de junio | 11:00 horas.
- Jordania vs Argentina | 27 de junio | 20:00 horas.
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¿Cuál es la alineación que puede utilizar Argentina?
A lo largo de los últimos meses el técnico sudamericano Lionel Escaloni ha probado dos parados técnicos, mismos que han generado un buen sabor de boca entre los aficionados. El primero de ellos es el 4-3-3, aunque también ha tenido interesantes experiencias mediante el 4-4-2.
Si tomamos en cuenta el primero de ellos, en la portería aparecería el Dibu Martínez, mientras que los defensores serían Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nico Tagliafico. En el centro del campo aparecerían Enzo Fernández, Mac Allister y De Paul, mientras que en el eje de ataque estarían Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.
¿Qué jugadores destacan en la Selección de Argentina?
- Lionel Messi: El considerado mejor jugador de todos los tiempos llegará a su última Copa Mundial de la FIFA en este 2026, y qué mejor que hacerlo como uno de los candidatos más firmes al título.
- Julián Álvarez: Se trata de uno de los delanteros más completos que hay en el futbol del viejo continente, por lo que llegará en su mejor forma, física y mental, para disputar este torneo.
- Emiliano Martínez: El mejor portero del Mundial pasado no cuenta con el mejor presente; sin embargo, es una realidad que el Dibu se crece en el momento que se coloca la casaca de la Selección de Argentina.