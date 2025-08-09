5 jugadores franceses que han llegado al futbol mexicano ¡América a nada de anunciar su bombazo Allan Irénée Saint-Maximin!

Allan Irénée Saint-Maximin es prácticamente refuerzo del América, un bombazo para la Liga MX y su arribo emociona a los aficionados de las Águilas que ven en este francés a un nuevo ídolo.

El galo que arribó el viernes por la noche ante una numerosa asistencia de seguidores al Aeropuerto de la CDMX, mostró su alegría al tener esta bienvenida.

“Gracias por esta bienvenida. Feliz de estar en México”, comentó el francés a los medios de comunicación asistentes a este suceso en el Aeropuerto.

5 jugadores franceses que han llegado al futbol mexicano

Con la llegada de Allan Irénée Saint-Maximin, quien es el refuerzo cantado y se anunciará tal vez este sábado, recordamos otros 5 futbolistas de origen francés que han jugado en el balompié mexicano.

André-Pierre Gignac: Es por mucho el más exitoso y emblemático. Llegó a los Tigres en 2015 y se convirtió en el máximo goleador en la historia del club . Con los felinos destaca un campeonato de la Concacaf, títulos de Liga y ha sido una figura fundamental para consolidar a Tigres como uno de los equipos más importantes de México.

Florian Thauvin: Llegó a Tigres en 2021 con grandes expectativas y con la idea de la directiva de emular el éxito de Gignac. Aunque su paso fue breve y no logró el mismo éxito que su compatriota Gignac.

De hecho, Florian luego de irse de México alzó la voz y dijo que su nivel no era el mismo que el de México.

“El mayor error de mi vida: soy un deportista de alto nivel, mi ritmo diario lo dicta el futbol, y el nivel del futbol mexicano no me permitía mantener ciertos estándares. Por eso dije inmediatamente que sí al Udinese”.

Jérémy Ménez: El delantero galó que jugó en equipos como el PSG y el AC Milan , fue fichado por el América en 2018, también como un BOMBAZO. Su tiempo en México se vio afectado por lesiones y altibajos que hacen que haya poco que recordar.

Andy Delort: Arribó a Tigres junto a Gignac en 2016, su paso fue fugaz y no enganchó con la afición, equipo y la Liga, aunque el nombre se recuerda y suena al citarlo en el recuento.

Amara Simba: Más hacia atrás, Simba llegó al León en 1997, procedente del Lille. Los datos indican que fue la Fiera, uno de los 12 equipos que defendió en su carrera.