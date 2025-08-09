¡Piel chinita! Las primeras palabras de Allan Saint-Maximin, refuerzo bomba del América

Con un enorme recibimiento de aproximadamente 400 personas, el futbolista francés Allan Saint-Maximin llegó a la Ciudad de México y arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerca de las 20:00 horas junto a su familia, listo para cerrar su fichaje con las Águilas del América para el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El futbolista que realizará pruebas médicas este sábado dio sus primeras declaraciones y sorprendió al darlas en español a su arribo, lo cual desató la algarabía entre los aficionados americanistas que se dieron cita en el aeropuerto.

“Feliz de estar en México, gracias afición por este recibimiento”, mencionó el atacante francés, lo cual desató una ola de aplausos en lo que también resultó una caótica llegada debido a la gran entrenga de los seguidores emplumados.

''Gracias afición''



Las primeras palabras del extremo francés a su llegada a México para firmar con el América.



Llegó el refuerzo estelar para Andre Jardine. pic.twitter.com/V2xohnyIYr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 9, 2025

Después de superar algunos problemas logísticos que retrasaron su llegada, Saint-Maximin está en la Ciudad de México está listo para reportar con las Águilas para ponerse a las órdenes del entrenador brasileño André Jardine.

¿Cuándo debutará Allan Saint-Maximin con el América en el Apertura 2025?

La llegada de Saint-Maximin genera gran expectativa en la afición del América, ya que se espera que el jugador pueda revitalizar el ataque azulcrema en el Apertura 2025. Sin embargo, también enfrentará desafíos como adaptarse al ritmo de la Liga BBVA MX y a la ciudad, además de que ha recibido algunas críticas como la de su ex entrenador José Mourinho quien declaró que en ocasiones estaba fuera de forma .

Saint-Maximin se someterá a exámenes médicos y firmará su contrato oficial con el club. Aunque está descartado para el duelo contra Querétaro este fin de semana, hay posibilidades de que debute en la visita a Tigres el próximo sábado 16 de agosto en actividad de la Jornada 5.