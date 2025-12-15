Estos son los 7 futbolistas que saldrían del Club América para el Clausura 2026

Las Águilas del América continúan su preparación para disputar el Clausura 2026 luego de quedar muy lejos de sus objetivos en el Apertura 2025. Ante ello, distintos reportes indican que, desde la cúpula azulcrema, se vislumbran alrededor de siete bajas de cara a la próxima temporada.

América quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025 a manos de Rayados de Monterrey. Ante ello, la escuadra de Coapa tiene claro que su objetivo principal es volver a la cima del futbol mexicano, por lo que desde ya comienzan a sonar los nombres de futbolistas que abandonarían a la institución.

¿Qué futbolistas saldrían del América para el próximo torneo?

Según detalla el portal 365Scores, en América tendrían en mente una especie de “limpia” que podría incluir la baja de hasta siete elementos de cara a la próxima temporada, mismos que no han sobresalido como se esperaba. La intención, además, es ya no saturar las plazas de No Formados en México como ocurrió en el pasado.

La fuente detalla que los jugadores mexicanos que podrían abandonar la institución azulcrema serían Néstor Araujo, Ralph Orquín, Alan Cervantes y Santiago Naveda. Por su parte, los extranjeros que dirían adiós al cuadro capitalino serían Víctor Dávila, Igor Lichnovsky y Javairo Dilrosun.

Cabe mencionar que Dilrosun dejó de formar parte del primer equipo para esta temporada; sin embargo, sigue siendo un activo del club toda vez que fue pasado a las categorías menores, lo cual es un indicador claro de un sueldo elevado que América buscaría deshacer para el siguiente año.

¿Agustín Palavecino llegará al América?

En medio de las posibles bajas que el club podría tener para la siguiente temporada, uno de los nombres que más ha sonado para reforzar la plantilla es el de Agustín Palavecino, hoy jugador de Necaxa. Sin embargo, junto al deseo del América también se encuentra Cruz Azul, quien parecería llevar mano gracias a la relación del argentino con Nicolás Larcamón.