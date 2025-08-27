Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026
Cruz Azul asegura a uno de sus pilares: Lorenzo Faravelli renovó contrato hasta diciembre de 2026. El mediocampista argentino, clave en el esquema de Larcamón, seguirá siendo parte del proyecto celeste rumbo al título.
Cruz Azul asegura a uno de sus pilares: Lorenzo Faravelli renovó contrato hasta diciembre de 2026. El mediocampista argentino, clave en el esquema de Larcamón, seguirá siendo parte del proyecto celeste rumbo al título.