Los jugadores que podrían salir de Cruz Azul tras posible “limpia” rumbo al Clausura 2026

Cruz Azul tuvo un diciembre para el olvido, pues en un mes en el que tuvo la oportunidad de ganar cuatro títulos oficiales, La Máquina se quedó con las manos vacías luego de ser eliminado por Tigres en la semifinal del Apertura 2025, así como por Flamengo en la Copa Intercontinental.

Con ello, los futbolistas celestes se tomarán un periodo de descanso para afilar armas de cara al siguiente torneo Clausura 2026; no obstante, existen algunos que no tienen su continuidad asegurada, por lo que vale conocer qué jugadores podrían salir de Cruz Azul en los próximos días.

¿Qué jugadores saldrían de Cruz Azul para el siguiente año?

Luego de caer en el Derbi de las Américas frente al Flamengo, Nicolás Larcamón aseguró que analizará la situación para comenzar a pulir el plantel de cara a la siguiente temporada, lo cual no es más que un indicio de las altas y bajas que el club tendrá en los próximos días.

Dos de los futbolistas que seguramente saldrán de la institución celeste más pronto que tarde son Ángel Sepúlveda y Mateusz Bogusz. El delantero mexicano tendría todo para llegar a las Chivas del Guadalajara, mientras que al polaco se le buscaría acomodo dentro de la MLS.

Estos son los más cercanos a abandonar a Cruz Azul, aunque el club tampoco descarta las bajas de elementos como Lorenzo Faravelli o el propio Gonzalo Piovi en caso de que llegue una buena oferta por ellos y, además, con la intención de reforzar aún más el apartado de No Formados en México para el siguiente torneo.

¿Qué jugadores llegarían a Cruz Azul para el siguiente torneo?

Cabe mencionar que, hasta ahora, Cruz Azul no ha confirmado altas para la siguiente temporada, aunque ya hay rumores muy marcados. Entre estos se encuentran Agustín Palavecino del Necaxa, Miguel Borja de River Plate y Alfonso Alvarado, delantero que ha estado en Rayados y León.