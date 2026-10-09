David Céspedes, experto en longevidad: “Estos 3 alimentos arruinan tu energía desde la mañana”

Consumir alimentos con etiquetas “fitness” o “saludables” no significa que estés comiendo sano. Algunos productos, sobre todo aquellos adquiridos en supermercados, muestran ser alimentos saludables para el día a día de las personas, sin embargo, esto no suele ser así.

Así lo advirtió David Céspedes, médico especializado en longevidad. El experto alertó en sus redes sociales que existen tres alimentos que prácticamente todo el mundo tiene en su casa y que consume a diario bajo la etiqueta de “saludable”. Sin embargo, el doctor explicó que estos productos pueden afectar negativamente a la energía durante las primeras horas del día.

Los tres alimentos que arruinan tu energía desde la primer hora del día

En primer lugar, Céspedes destaca a los típicos cereales de desayuno. “Cereales de desayuno fitness, aparentemente saludables, pero son en realidad azúcar con forma de fibra. La mayoría llevan más del 20% de azúcares añadidos, harinas refinadas, jarabes y antinutrientes”.

cereal

En segundo lugar, el médico apuntó contra las bebidas vegetales. “Leches vegetales, no son leches porque nadie ordeña a una almendra”, comentó para cuestionar su perfil nutricional. Según el experto, muchas personas optan por consumir este tipo de bebidas cuando existen otras más naturales y completas.

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Finalmente, David menciona a las típicas barras de cereales o proteicas. Estas suelen ser demandadas como el reemplazo de los dulces ultraprocesados, sin embargo, tampoco brillan por ser sanas para el cuerpo. “Están llenas de jarabe de glucosa, grasas vegetales baratas y polialcoholes que alteran la microbiota y te dejan hinchado y con gases. Y la proteína suele venir del suero más barato del mercado”, detalló.

¿Qué alimentos ayudan a preparar un desayuno saludable?

Céspedes recomienda cambiar el foco respecto al desayuno: “En vez de empezar con alimentos que son pura basura y que te quitan años de vida, mejor empezar con proteína de calidad y grasas vegetales de calidad, porque esto es lo que más te va a aportar saciedad y energía”, expresó.

@dr.davidcespedes ❌ 3 alimentos que arruinan tu energía desde primera hora de la mañana y que muchos tienen en casa pensando que son sanos. Número 1: cereales de desayuno “fitness”. Parecen saludables, pero la ciencia demuestra que son azúcar con forma de fibra, cargados de harinas refinadas y antinutrientes que disparan la glucosa y te dejan sin energía horas después (PMID: 16469993, 15159225). Número 2: leches vegetales industriales. No son leche, no aportan proteína real y suelen llevar aceites, azúcares y aditivos que afectan la saciedad y la microbiota intestinal (PMID: 30746903, 25731162). Número 3: barritas de cereales o “proteicas”. Llenas de jarabes de glucosa, grasas vegetales baratas y polialcoholes que alteran el intestino, provocan hinchazón y no sostienen la energía (PMID: 20693348, 23870826). Si quieres empezar el día con energía real, la evidencia es clara: proteína de calidad y grasas saludables estabilizan la glucosa, reducen hambre y te mantienen activo durante horas (PMID: 19321585). ♬ sonido original - Dr. David Céspedes

Entre las opciones para incorporar al desayuno se encuentran los huevos, el yogur natural sin azúcar y los frijoles, que aportan proteínas. Para sumar grasas insaturadas, se pueden añadir nueces, semillas o aceite de oliva. Estas alternativas permiten armar una comida variada sin depender de productos con etiquetas “fitness”.

Sin embargo, los carbohidratos también pueden formar parte de un desayuno saludable. La avena sin azúcar añadida, el pan integral y la fruta entera son opciones para complementar esta primera comida. En el caso de la avena, su contenido de fibra contribuye a la saciedad. Una combinación sencilla sería yogur natural con avena, fruta y nueces.

Cabe destacar que las bebidas vegetales no tienen todas el mismo perfil nutricional. Algunas versiones de soya fortificadas ofrecen nutrientes similares a los de la leche. Por eso, conviene revisar la cantidad de proteína, los azúcares añadidos y el aporte de calcio y vitamina D, en lugar de decidir únicamente por el nombre del producto.