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Brandon Rafison, experto en salud y longevidad: “Si consumes estos alimentos, tienes más probabilidades de llegar a los 70 años sin enfermedades crónicas”

El médico especializado en cardiología, medicina interna y prevención, Brandon Rafison, habló de la alimentación y la longevidad

Brandon Rafison, experto en salud y longevidad: “Si consumes estos alimentos, tienes más probabilidades de llegar a los 70 años sin enfermedades crónicas”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como hay expertos en longevidad que hablan del estrés, otros destacan la importancia de la alimentación para conservar la salud con el paso de los años. Las decisiones que tomamos a diario pueden influir en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y en la cantidad de años que vivimos con una buena calidad de vida, según Brandon Rafison.

Mientras especialistas en longevidad hacen énfasis en el ejercicio de fuerza, Brandon Rafison, médico especializado en cardiología, medicina interna y prevención, recomienda priorizar una dieta variada basada en alimentos integrales.

Brandon Rafison 2, especialista en longevidad

Los alimentos influyen en la longevidad y Brandon Rafison brinda consejos

Para Rafison, el patrón de alimentación general es clave, pero recomienda: “Base su dieta en alimentos integrales: verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, aceite de oliva, pescado y suficiente proteína para sentirse saciado”.

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Las investigaciones citadas en el material indican que un mayor consumo de frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y legumbres se asocia con más probabilidades de llegar a los 70 años sin enfermedades crónicas importantes y con una buena salud física, cognitiva y mental.

En cambio, un consumo elevado de carne roja y procesada, sodio, grasas trans y bebidas azucaradas se ha relacionado con peores resultados de salud. La clave está en mantener hábitos sostenibles.

Mejores frases de Brandon Rafison y sus colegas

El especialista también destaca la importancia de mantener una mentalidad flexible frente a los contratiempos. La constancia durante años resulta más útil que intentar cumplir una rutina perfecta todos los días.

Estos son algunos de sus principales consejos para cuidar la salud:

  • Mover el cuerpo: incluso cinco minutos adicionales de actividad física pueden aportar beneficios. Caminar a paso ligero y realizar ejercicios de fuerza ayuda a conservar distintas capacidades físicas.
  • Dormir lo suficiente: descansar bien favorece la recuperación del organismo y contribuye a cuidar la salud metabólica y cardiovascular.
  • Controlar el estrés: la respiración consciente y las prácticas de relajación pueden ayudar a mejorar el descanso.
  • Cuidar los vínculos sociales: compartir actividades y mantener el contacto con otras personas también forma parte de una rutina saludable.
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