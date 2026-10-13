Así como hay expertos en longevidad que hablan del estrés, otros destacan la importancia de la alimentación para conservar la salud con el paso de los años. Las decisiones que tomamos a diario pueden influir en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y en la cantidad de años que vivimos con una buena calidad de vida, según Brandon Rafison.

Mientras especialistas en longevidad hacen énfasis en el ejercicio de fuerza, Brandon Rafison, médico especializado en cardiología, medicina interna y prevención, recomienda priorizar una dieta variada basada en alimentos integrales.

Los alimentos influyen en la longevidad y Brandon Rafison brinda consejos

Para Rafison, el patrón de alimentación general es clave, pero recomienda: “Base su dieta en alimentos integrales: verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, aceite de oliva, pescado y suficiente proteína para sentirse saciado”.

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Las investigaciones citadas en el material indican que un mayor consumo de frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y legumbres se asocia con más probabilidades de llegar a los 70 años sin enfermedades crónicas importantes y con una buena salud física, cognitiva y mental.

En cambio, un consumo elevado de carne roja y procesada, sodio, grasas trans y bebidas azucaradas se ha relacionado con peores resultados de salud. La clave está en mantener hábitos sostenibles.

Mejores frases de Brandon Rafison y sus colegas

El especialista también destaca la importancia de mantener una mentalidad flexible frente a los contratiempos. La constancia durante años resulta más útil que intentar cumplir una rutina perfecta todos los días.

Estos son algunos de sus principales consejos para cuidar la salud: