A horas de su retiro: estas fueron las mejores victorias del Hijo del Santo en la lucha libre
El Hijo del Santo se prepara para retirarse de manera profesional de la lucha libre. La gira final del luchador es todo un éxito y falta solo una fecha. Estos son sus mejores combates.
El Hijo del Santo es uno de los máximos referentes de la lucha libre y está viviendo los últimos días de una carrera que cosechó el cariño de varias generaciones de aficionados. Si bien comenzó portando la icónica máscara plateada que heredó de su padre, logró construir un legado propio.
¡IMPACTANTE! Terrible lesión de Chiquete enciende las alarmas en la Liga MX
Su retiro definitivo ha llegado en 2025 con una gira que comenzó en Monterrey, siguió en Guadalajara y culminará en la Ciudad de México: sitio donde su padre, El Santo (El enmascarado de plata) también se retiró.
¿Cuáles son las fechas de la gira del Hijo del Santo para retirarse de la lucha libre?
La despedida del luchador inició el sábado 29 de noviembre en el Domo Care de Monterrey, continuó el jueves 11 de diciembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara y culminará este sábado 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.
El Hijo del Santo confirmó que pondrá fin a su trayectoria sin revelar su identidad, honrando un símbolo que ha defendido por más de 4 décadas. En medio de esta gira, los seguidores recuerdan con entusiasmo algunas de sus luchas más memorables.
Las mejores peleas de la carrera del Hijo del Santo en la lucha libre
- Negro Casas: los dos luchadores se han enfrentado en varias ocasiones. La más icónica fue su lucha de máscara vs. cabellera en 1997 en la Arena México. El Hijo del Santo se llevó la cabellera de uno de sus más grandes contrincantes.
- Hijo del Santo y Octagón vs. Los Gringos Locos: la contienda en equipos contra Los Gringos Locos (Love Machine y Eddie Guerrero) fue celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue galardonada como la mejor contienda de Triple A. Octagón fue quien aseguró la victoria para su equipo. Es considerada por expertos como una lucha de cinco estrellas.
- Blue Demon Jr: en la lucha contra otro heredero de la lucha libre, el Hijo del Santo terminó arrebatando la máscara de Blue Demon Jr. Esto provocó su descalificación.
- Cuchillo: en la pelea de 1988 contra una de las figuras del Toreo de Cuatro Caminos, el Hijo del Santo se impuso con superioridad en un duelo de máscaras.
- Espanto Jr: la Monumental de Monterrey fue escenario de esta fuerte rivalidad. En 1988 se produjo una lucha sangrienta con vuelos, castigos y ras de lona. El hijo del Enmascarado de Plata derrotó a su rival con La Cavernaria y le quitó la máscara.
- Black Shadow Jr: esta lucha celebrada en la Plaza Monumental contó con profesionalismo y técnica. Pero el Hijo del Santo logró desenmascarar a su contrincante, revelando su identidad como José Alanís Salazar.