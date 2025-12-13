A horas de su retiro: estas fueron las mejores victorias del Hijo del Santo en la lucha libre

El Hijo del Santo es uno de los máximos referentes de la lucha libre y está viviendo los últimos días de una carrera que cosechó el cariño de varias generaciones de aficionados. Si bien comenzó portando la icónica máscara plateada que heredó de su padre, logró construir un legado propio.

¡IMPACTANTE! Terrible lesión de Chiquete enciende las alarmas en la Liga MX

Su retiro definitivo ha llegado en 2025 con una gira que comenzó en Monterrey, siguió en Guadalajara y culminará en la Ciudad de México: sitio donde su padre, El Santo (El enmascarado de plata) también se retiró.

¿Cuáles son las fechas de la gira del Hijo del Santo para retirarse de la lucha libre?

La despedida del luchador inició el sábado 29 de noviembre en el Domo Care de Monterrey, continuó el jueves 11 de diciembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara y culminará este sábado 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El Hijo del Santo confirmó que pondrá fin a su trayectoria sin revelar su identidad, honrando un símbolo que ha defendido por más de 4 décadas. En medio de esta gira, los seguidores recuerdan con entusiasmo algunas de sus luchas más memorables.

Las mejores peleas de la carrera del Hijo del Santo en la lucha libre