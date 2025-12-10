¿El Hijo del Santo perderá su máscara en la CDMX sin luchar? Esta es la polémica razón

Una de las polémicas más grandes dentro de la lucha libre profesional mexicana podría suscitarse en este fin de año. La misma trae como protagonista a El Hijo del Santo , quien podría perder su máscara en la Ciudad de México sin siquiera haber luchado. ¿A qué nos referimos con esto?

Para nadie es un secreto que El Hijo del Santo es uno de los luchadores más importantes en la historia de este deporte no solo por su legado, sino por la carrera que ha fraguado en estas décadas. No obstante, previo a su retiro el enmascarado podría perder su tapa sin apostarla tal cual.

¿Por qué El Hijo del Santo podría perder su máscara sin luchar en la CDMX?

La última función, dentro de su año de retiro, traería consigo una lucha en la que se involucraría a varios luchadores; sin embargo, la situación con Alberto Del Río y su participación en La Granja VIP habría cambiado las cosas, por lo que una de las luchas de apuesta que se estarían pactando sería la de Ángel Blanco Jr y El Santo Jr; es decir, El Hijo del Santo.

Vale mencionar que El Hijo del Santo le quitó la máscara a Ángel Blanco Jr hace unos años, por lo que este buscará tomar revancha a través de su hijo. La polémica llegó tiempo después cuando, en una entrevista, el hijo de la leyenda confirmó que si su hijo pierde, él se quitaría la máscara en su nombre.

Esta situación ha generado mucha polémica en las redes, pues mientras algunos aplauden a El Hijo del Santo por defender de tal forma a su hijo, otros critican que su máscara sea perdida sin siquiera luchar en caso de un hipotético descalabro del Jr. Recuerda que este evento se llevará a cabo el 13 de diciembre dentro del Palacio de los Deportes de la CDMX.

¿Cuáles son las máximas rivalidades en la carrera de El Hijo del Santo?

Fueron muchas y muy variadas las rivalidades que El Hijo del Santo tuvo durante sus décadas como luchador profesional. Entre estas destacan los combates ante Fuerza Guerrera, Octagón, La Park , El Dandy, Negro Casas y, por supuesto, Blue Demon Jr, una rivalidad que heredaron de sus padres.