¿A la final? El intenso entrenamiento de JJ Macías en semana del Pumas vs Cruz Azul

El destino y el futbol pueden tener cosas incomprensibles y una de ellas está relacionada con José Juan Macías. El famoso J.J. subió un vídeo haciendo ejercicios de fuerza y avivó el misterio si podría tener minutos en la final del Torneo Clausura 2026 contra la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

8 de noviembre de 2025, Estadio Cuauhtémoc y justamente partido entre Club Universidad Nacional y el equipo de La Noria. Macías estuvo presente en una jugada muy accidentada y tuvo que salir del campo de juego. Poco después se confirmó lo peor, rotura de dos ligamentos y del menisco medial; con lo cual se alejaría de las canchas por lo menos siete meses. Hoy, tras poco más de un semestre desde ese día, José Juan estuvo presente en las celebraciones de Universidad Nacional tras el pase a la final ante Pachuca y dos días después, subió un vídeo a su cuenta personal de Instagram trabajando la fuerza en sus piernas.

A pesar de ello, se nota muy complicado que Macías si quiera aparezca en la convocatoria de Efraín Juárez para la serie por el título y sería hasta después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la pretemporada de Pumas cuando empiece a tener minutos en el terreno de juego para llegar a tope al Torneo Apertura 2026.

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