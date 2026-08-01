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Estas son las 2 mejores carreras en la historia de Checo Pérez en la Fórmula 1
El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha tenido una gran etapa en la Fórmula 1. Sin embargo, destacan dos carreras en donde estuvo impresionante.
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Cadillac ya le busca sustituto a Checo Pérez en la Fórmula 1: esto se sabe
La escudería estadounidense piensa a futuro y ya está buscando al futuro reemplazo de Sergio Pérez en el máximo circuito
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Checo Pérez en el GP de Países Bajos; ¿cuándo y a qué hora será la carrera?
El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, volverá a la temporada 2026 de la Fórmula 1 para disputar el Gran Premio de los Países Bajos. ¿Cuándo será?
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ÚLTIMA HORA: Así va la tabla de posiciones de pilotos en la Fórmula 1 tras el GP de Hungría
El Gran Premio de Hungría modificó nuevamente la pelea por el campeonato. Así quedó la clasificación de pilotos antes del parón de verano de la Fórmula 1.
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¡ÚLTIMA HORA! Mexicano conquista el Gran Premio de Hungría
El mexicano Noel León ganó el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2 y marcha quinto en la clasificación
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Se pausa la Fórmula 1: cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la temporada 2026
La F1 entrará en un receso vacacional luego del Gran Premio de Hungría 2026
Luto en el automovilismo: fallece Team Principal de Citroën Racing de la Fórmula E, Cyril Blais
La Fórmula E confirmó el fallecimiento de Cyril Blais, Team Principal de Citroën Racing Formula E Team. Equipos, FIA y directivos del campeonato lamentaron la pérdida de una de las figuras más respetadas del paddock.
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Medallero HOY jueves 6 de agosto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
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ÚLTIMA HORA: Todos los resultados de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
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Erik Lira usa este reloj que es mucho menos costoso de lo que varios pensarían
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OFICIAL: Así marcha la tabla general de la Leagues Cup 2026 tras la Jornada 1
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OFICIAL: Clásico Joven entre Cruz Azul y América del Apertura 2026 se jugará en plena Leagues Cup 2026
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Mientras André Jardine ganaba 1,7 millones, este es el sueldo de Guillermo Almada en Club América