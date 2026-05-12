Actor mexicano firma contrato con equipo profesional de futbol

''Football is life'', fue la icónica frase del personaje de Dani Rojas en la serie de ''Ted Lasso'' y ahora, parece que la ficción se vuelve una realidad. El actor mexicano Cristo Fernández, quien saltó a la fama por intepretar al futbolista en el programa de televisión cumplirá su sueño de jugar de manera profesional al firmar un contrato con El Paso Locomotive FC de la USL en los Estados Unidos.

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A través de las redes sociales, el cuadro texano hizo oficial la contratación del ahora futbolista de 35 años tras una periodo de prueba de dos meses en el cual tuvo participación en un compromiso amistoso contra el New Mexico United. A pesar de que ya es un hecho su fichaje con El Paso Locomotive FC, no se informó sobre la duración de su contrato ni el monto económico que recibirá.

Palabras de su director técnico

Junior González; estratega del equipo texano se deshizo de elogios para Fernández: “Cristo es una gran adición a nuestro plantel, suma una amenaza más en ataque. Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo nos permiten seguir construyendo la cultura positiva que buscamos como club”,mencionó para la página oficial del club.

Ahora, se quedará en suspenso su carrera como actor profesional y pondrá todo su esfuerzo para tener minutos lo más rápido posible en el club de la USL. De momento, El Paso Locomotive FC es cuarto del Grupo B con 14 unidades en nueve partidos disputados.