Quitarán el polvo a su vitrina: La última vez que cada semifinalista del Clausura 2026 ganó la Liga BBVA MX

Con las semifinales definidas del Clausura 2026 y la inteligencia artificial lanzando sus predicciones de los finalistas, hay una particularidad que pocos están teniendo en cuenta. El campeón le quitará el polvo a su vitrina ya que los 4 semifinalistas de este torneo llevan un largo tiempo sin ganar la Liga BBVA MX. Uno de ellos cortará la larga sequía.

El equipo que lleva más tiempo sin ser campeón es Pumas —que podría ganar gracias al Arsenal de Inglaterra por una increíble curiosidad—. Pues llevan 15 años sin conseguir un título de la liga mexicana. Para llegar a lograr el objetivo la UNAM debe vencer a Pachuca en semis y coronarse en la final. La otra serie enfrenta a Cruz Azul con Chivas de Guadalajara.

El último título de la Liga BBVA MX de cada uno de los semifinalistas del Clausura 2026

Pachuca: hace 4 años (Apertura 2022).

hace 4 años (Apertura 2022). Cruz Azul: hace 5 años (Clausura 2021).

hace 5 años (Clausura 2021). Chivas de Guadalajara: hace 9 años (Clausura 2017).

hace 9 años (Clausura 2017). Pumas UNAM: hace 15 años (Clausura 2011).

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¿Cuántos títulos de liga tiene Pachuca?

Pachuca ha conseguido 7 títulos de liga en el futbol mexicano. Estos fueron: Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016 y Apertura 2022. Fue el último de los semifinalistas en conseguir esto.

¿Cuántos títulos de liga tiene Cruz Azul?

Cruz Azul ha ganado 9 trofeos de liga en México, siendo uno de los más ganadores y también uno de los clubes reconocidos por estar en muchas finales (18). Ha ganado estos trofeos: 1968-69, 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997 y Guard1anes Clausura 2021.

¿Cuántos títulos de liga tiene Chivas de Guadalajara?

El “Rebaño Sagrado” tuvo varios momentos de la historia en los que brilló. Chivas consiguió 12 títulos de liga, los cuales fueron: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017.

El conjunto rojiblanco se coronó en el Clausura 2017 tras ganar sus 2 clásicos, mismos resultados que ha obtenido en este Apertura 2025|Liga BBVA MX

¿Cuántos títulos de liga tiene Pumas UNAM?

Por último, el Club Universidad Nacional es el que lleva más tiempo sin ser campeón. Pumas UNAM acumula 7 títulos de liga, los cuales fueron: 1976-77,1980-81, 1990-91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011.

