Infantino fue acusado de romper la neutralidad en FIFA

La reciente y estrecha cercanía entre Gianni Infantino y Donald Trump, exhibida en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrado en Washington, ha encendido el debate sobre si el presidente de la FIFA está rompiendo el deber de neutralidad política que exige el organismo rector del fútbol mundial. Todo esto ocurre a seis meses del inicio del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Según reveló The New York Times, la organización FairSquare presentó una queja formal ante el Comité de Ética de la FIFA por lo que considera “reiterados rompimientos” de los códigos éticos por parte de Infantino, especialmente en relación con su apoyo público al expresidente estadounidense, incluido el polémico Premio FIFA de la Paz entregado a Trump.

La denuncia, de ocho páginas, fue recibida por la Comisión de Ética, un cuerpo judicial dividido en cámaras de investigación y adjudicación que, en caso de encontrar indicios claros de incumplimiento, puede imponer desde multas hasta la prohibición para ejercer funciones relacionadas con el fútbol.

Una queja que señala cuatro rompimientos éticos

FairSquare detalla en su denuncia cuatro acciones que considera faltas directas al artículo 15 del Código Ético de la FIFA, el cual exige estricta neutralidad política.

Entre ellos se encuentra el apoyo de Infantino a la candidatura de Trump al Premio Nobel de la Paz, comentario que publicó en Instagram un día antes del anuncio oficial, destacando el rol del republicano en el alto al fuego entre Israel y Hamas.

Otro de los señalamientos surge de la participación de Infantino en un foro empresarial en Miami, donde elogió públicamente el liderazgo de Trump, justo antes de entregar el recién creado Premio FIFA de la Paz. Para la organización denunciante, ese acto simboliza una toma de postura política incompatible con los estatutos del organismo con sede en Zúrich.

¿Puede la FIFA sancionar a su propio presidente?

La Comisión de Ética cuenta con representantes de distintos países, entre ellos Argentina, Canadá, Ruanda y China. Si la cámara de investigación determina que existen elementos suficientes, la cámara de adjudicación —presidida por la colombiana María Claudia Rojas— podría avanzar hacia un proceso formal contra Infantino.

Las sanciones van desde amonestaciones hasta la suspensión total de actividades relacionadas con el fútbol, según los reglamentos contemplados por la propia FIFA.

Hasta ahora, el organismo no ha respondido públicamente a las acusaciones ni a las solicitudes de información realizadas por distintos medios internacionales.