OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas
CR7 es el nuevo accionista de la empresa de MMA Wow FC. “Representa los valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia”, afirmó el futbolista portugués
Ronaldo se une al proyecto junto a Ilia Topuria, el actual campeón de la UFC, quien ya formaba parte de la organización. Ambos buscan formar una “superpotencia” mediática y deportiva para impulsar la liga.
La inversión de CR7 tiene como meta acelerar el crecimiento de WOW FC fuera de España, apuntando a mercados internacionales clave como Estados Unidos, Latinoamérica y Oriente Medio.
- Cristiano Ronaldo no peleará. Su participación es estrictamente empresarial, como accionista.