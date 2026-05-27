El emotivo mensaje de Adalberto Carrasquilla tras final de Pumas vs Cruz Azul “Me siento muy orgulloso”

Este miércoles 27 de mayo del 2026, Adalberto Carrasquilla publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales que generó bastante polémica en los aficionados de Pumas.

A tan solo unos días de perder la final ante Cruz Azul, el mediocampista mandó un mensaje en sus redes sociales en el que aprovechó para dar a conocer su alegría por ser convocado por la Selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El mensaje de Adalberto Carrasquilla

Carrasquilla aprovechó en sus redes sociales para revelar su felicidad por su convocatoria a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El futbolista explicó que se siente orgulloso y bendecido por representar a su país y le agradeció a los aficionados de Panamá por el apoyo que ha recibido.

Por último, explicó que la Selección va con todo, que su recuperación va bien para regresar al 100% y estar fuerte.

"Agradecido primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento.

De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño. Cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño la llevo conmigo y la valoro muchísimo

Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 26 y de sentir siempre el respaldo de mi gente. Ese apoyo me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto.

Vamos con todo, confiando en Dios y haciendo las cosas bien para tener una pronta recuperación, regresar al 100% y llegar más fuertes que nunca.

GRACIAS".

De igual forma, el futbolista detalló que soñó con el momento de ser convocado desde que era un niño.

"Desde mi infancia soñaba con este momento.

Representar a mi país y portar esta camiseta con orgullo ha sido un gran honor.

Gracias a Dios por hacer este sueño realidad Gracias a mi familia por su apoyo incondicional. Este logro les pertenece a ustedes. Camino al Mundial 2026."