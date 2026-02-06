ÚLTIMA HORA: La sensible baja que tendrá Pumas en el Clausura 2026 y en Concachampions

Este viernes 6 de febrero del 2026, Alejandro Puello, colaborador de TV Azteca Deportes, informó que el conjunto de Pumas tendrá una sensible baja para dos juegos del Clausura 2026 y para el partido de vuelta de la primera fase de la Concachampions 2026.

Efraín Juárez no podrá contar con Adalberto 'Coco' Carrasquilla, por lo menos, para los próximos tres juegos que tenga el equipo. El motivo es debido a una lesión muscular que mantendrá al mediocampista en recuperación por unos días, esperando que no sea más grave.

Por el momento, Pumas no ha mencionado en sus redes sociales algo sobre la lesión de Carrasquilla, pero se espera que en las próximas horas puede emitir algun comunicado si así lo considera pertinente.

Los juegos que se perderá Adalberto 'Coco' Carrasquilla por lesión

Con la lesión de 'Coco' Carrasquilla, no podrá estar disponible para algunos juegos. Por ahora, no hará el viaje a Jalisco para enfrentar al Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026, para poder recuperarse de su lesión.

Viajaremos a Guadalajara con #GarraYEntrega 👊⚽️ @DHLMex tiene la información del encuentro 👇 🆚 | @AtlasFC

🏟️ | Jalisco

🕰️ | 19:00

📅 | Sábado 7 de febrero

📺 | Canal 5, TUDN y ViX #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/hIAQ0luzoY — PUMAS (@PumasMX) February 6, 2026

De igual forma, el mediocampista, no jugará el juego de vuelta de la primera fase de la Concachampions. Juego clave para Pumas que buscará remontar ante San Diego FC luego de perder en la ida 4-1.

Dependiendo de su evolución, se sabrá si puede tener minutos en el campo para el partido de la Jornada 6 ante Chivas, juego que puede ser clave para ambos equipos pues el rebaño podría llegar invicto y siendo líder de la competición.

Baja sensible para Juárez que va a llegar condicionado a tres juegos que pueden ser clave en las aspiraciones que tiene con el equipo.