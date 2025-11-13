¿Adiós CDMX? América enfrenta complicaciones para los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Monterrey

El Club América enfrenta un nuevo contratiempo en su camino por la Liguilla del Torneo Apertura 2025 , las Águilas de André Jardine preparan su serie ante Monterrey, pero la celebración de dos conciertos del cantante Junior H en la Plaza de Toros México el mismo fin de semana ha generado un conflicto logístico que amenazaba con afectar su condición de local.

El inconveniente surgió porque los eventos musicales están programados para el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, con inicio a las 20:00 horas. El Estadio Ciudad de los Deportes, actual sede del América durante la remodelación del Estadio Banorte (antes Azteca), se encuentra a pocos metros de la Plaza de Toros México, dentro de la Alcaldía Benito Juárez, esta cercanía llevó a las autoridades a considerar inviable la realización simultánea de dos eventos masivos, por motivos de seguridad, vialidad y control de accesos.

De acuerdo con los lineamientos de la propia alcaldía, no se permiten espectáculos de gran afluencia en esa zona de forma simultánea, precisamente por el impacto en movilidad y la capacidad de respuesta de servicios de emergencia. En años recientes, la misma autoridad ha clausurado temporalmente recintos o suspendido permisos cuando las medidas de seguridad o el control del tránsito se han visto comprometidos.

La única solución viables es modificar el día y el horario del encuentro de vuelta, el partido se buscará disputar el domingo 30 de noviembre antes de las 20:00 horas, con el fin de evitar cualquier cruce con el concierto que iniciará más tarde esa misma noche. En Coapa, el mensaje es de tranquilidad. “Todo está bajo control”, señalaron fuentes cercanas del club, confiadas en que la modificación de horario no alterará la planeación deportiva del equipo dirigido por André Jardine.

El cambio responde a la necesidad de garantizar la seguridad tanto de los aficionados al futbol como de los asistentes a los conciertos, y de mantener la operatividad de la zona, una de las más transitadas de la capital. Calles como Insurgentes Sur y Augusto Rodin suelen registrar saturación durante este tipo de eventos, por lo que el ajuste de horarios busca reducir la congestión y el riesgo de incidentes.

Desde mediados de 2023, el América se vio obligado a dejar su sede histórica, el Estadio Azteca, debido al proyecto de remodelación que prepara el inmueble para el Mundial de 2026, las obras incluyen la modernización de las gradas, palcos, accesos, zonas de prensa y sistemas de transporte, además de la adecuación del estadio a los estándares de FIFA. El plan también contempla mejorar la conectividad con el transporte público y crear nuevas áreas comerciales y de servicios, por ello, el América adoptó el Estadio Ciudad de los Deportes como sede provisional, aunque esto ha implicado adaptarse a un entorno con limitaciones de aforo y frecuentes ajustes de calendario.

De esta manera, el América conservará su sede para los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque en un horario poco habitual, asegurando el cumplimiento de las disposiciones de la Alcaldía Benito Juárez y evitando la posibilidad de sanciones o clausuras como las que han ocurrido en el pasado.

