América bajó un escalafón en este importante ranking y los azulcremas quieren recuperarlo como sea

Una nueva mala noticia cayó en Coapa en las últimas horas. Tras el decepcionante final de la Fase Regular del Apertura 2025 , en donde dejó escapar la chace de ser líder, el América vio un retroceso en la última actualización del Ranking Concacaf. Tras la última derrota, las Águilas pasaron del tercer al cuarto puesto.

Este lunes, la entidad publicó el nuevo listado con los mejores equipos del continente y sorprendió al mostrar el bajón del equipo de André Jardine . Mientras que Cruz Azul y Toluca se mantienen en el primer y segundo lugar respectivamente, ahora es el Inter Miami de la MLS el que completa el podio.

El equipo de Lionel Messi, Luiz Suárez y compañía viene en un nivel muy alto. Recientemente, eliminó a Naschville en los playoff del fútbol estadounidense y se clasificó a las semifinales de conferencia, donde enfrentarán a Cincinnati. En cambio, el panorama de las Águilas no es tan positivo.

Pese a lograr la clasificación a la Liguilla sin mayores sobresaltos, el club ganó tan sólo dos de sus últimos cinco juegos y dejó escapar la posibilidad de ser líder de la Fase Regular. Ahora, en la ronda de Play-Off, se enfrentará a Rayados de Monterrey en una serie sumamente pareja.

Los partidos que se le vienen al América y al Inter Miami serán fundamentales para la próxima actualización del listado, dado que la diferencia entre ambos es mínima. Los Azulcremas acumulan 1,238 puntos, mientras que Las Garzas suman 1,242 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

El partido de ida entre Rayados y América por los cuartos de final del Apertura 2025 se llevará a cabo el miércoles 26 o jueves 27, según reveló Liga BBVA MX. La fecha y el horario exacto aún se desconocen, debido a que todavía restan definirse los equipos que avanzarán a esta instancia desde el Play In.

Lo que sí es un hecho es que las Águilas, pese a los rumores, harán como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes. Esto puede ser un factor clave, dado que en su estadio lograron sus mejores resultados en esta campaña.