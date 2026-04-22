Adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026: ESTRELLA europea le dice adiós al torneo tras lesión

Durísima baja para la Selección Alemana de Futbol y para la Copa Mundial de la FIFA 2026; Serge Gnabry sufrió un desgarro en el aductor del muslo derecho y no estará en la justa de este año. Así lo dio a conocer el extremo teutón a través de sus redes sociales, dejando mal parado a Julian Nagelsmann, quien lo tenía como uno de sus titulares en su esquema estelar.

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A través de sus redes sociales, Gnabry dio a conocer la lamentable noticia: “Han sido días complicados de asimilar. El sueño del Mundial con Alemania, desafortunadamente, ha terminado para mí”, mencionó el jugador del cuadro bávaro. A pesar de que no hay un tiempo estimado, diversos medios alemanes coincidieron en que Serge estaría fuera de los campos de juego por un lapso de dos a cuatro meses, periodo en el que se descarta totalmente estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se une a la lista

El extremo del Bayern Munich no es el único futbolista que no estará en la justa mundialista por molestias musculares. Luis Ángel Malagón de la Selección Mexicana, Hugo Ekitiké de Francia, Joaquin Panichelli de Argentina, Takumi Minamino de Japón y Juan Foyth de la Albiceleste 'acompañarán' a Gnabry en esta lamentable lista.

Por otro lado, Rodrygo Goes también está entre algodones y Estevao del Chelsea salió de cambio en el encuentro del Chelsea contra el Manchester United, por lo que Carlo Ancelotti estará al pendiente de sus respectivas evoluciones y ver si contará con ellos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.