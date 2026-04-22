¿Por qué fue despedido Nicolás Larcamón? Los INCREÍBLES números que causaron su salida de Cruz Azul

De acuerdo con la información confirmada por Azteca Deportes, el entrenador argentino Nicolás Larcamón dejó de ser director técnico de Cruz Azul este miércoles 22 de abril de 2026, a una jornada del final de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Larcamón llegó para el Apertura 2025, luego de que la directiva cementera pagara su cláusula de rescisión a Necaxa, equipo en el que había destacado por construir un plantel competitivo pese a una nómina limitada. Su trabajo previo con Club Puebla y Club León, donde implementó un estilo de juego propio, llevandolos a jugar a Liguilla, terminó por convencer a la dirigencia celeste.

Tras el empate 1-1 ante Querétaro en la Jornada 16 del Clausura 2026, Larcamón cerró su ciclo con un total de 47 partidos dirigidos, registrando 24 victorias, 16 empates y 7 derrotas. Sin embargo, más allá de los números, nunca logró alcanzar una final. Fue eliminado en semifinales del Apertura 2025, en cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, en la segunda ronda de la Copa Intercontinental 2025 y sufrió una dura goleada de 7-0 en la Leagues Cup.

El Clausura 2026 marcó un declive en el rendimiento del equipo. Aunque tuvo un inicio regular, fue en la segunda mitad del torneo donde los resultados terminaron por sentenciar al estratega argentino, acumulando una racha negativa de nueve partidos sin conocer la victoria.

Te puede interesar: Mientras Larcamón gana 2 millones en Cruz Azul, este es el sueldo más reciente de Martín Anselmi como DT

Balance final de Nicolás Larcamón con Cruz Azul

Partidos dirigidos: 47

Victorias: 24

Empates: 16

Derrotas: 7

La racha que provocó su salida



Partidos consecutivos sin ganar: 9 (7 empates y 2 derrotas)

Última victoria en Liga MX: 7 de marzo de 2026 (3-0 vs Atlético de San Luis )

) Última victoria en cualquier competencia: 10 de marzo de 2026 (3-2 vs Monterrey , ida de octavos de final de Concacaf)

, ida de octavos de final de Concacaf) Último partido: empate 1-1 vs Querétaro (Jornada 16)

Números durante el semestre final de la temporada (Clausura 2026)



Posición en la tabla: 4° lugar

Puntos: 30 unidades

Eliminaciones recientes: fuera de Concacaf Champions Cup 2026 ante Los Angeles FC (global 4-1)

Te puede interesar: Nicolás Larcamón deja de ser entrenador de Cruz Azul en pleno cierre del Clausura 2026

El DT elegido por Cruz Azul tras la salida de Nicolás Larcamón

De acuerdo con los reportes, el entrenador de la Sub-21 y exjugador cementero, Joel Huiqui, será el encargado de dirigir al equipo en la última jornada del Clausura 2026 y la Liguilla del Clausura 2026, cuando Cruz Azul enfrente a Necaxa en su regreso al Estadio Azteca. Huiqui contará con el apoyo de Sergio Pinto, actual técnico de la Sub-19, quien se integrará al cuerpo técnico para encarar la fase de eliminación directa del balompié nacional.

Te puede interesar: Cruz Azul podría ser sancionado con la quita de puntos tras lo ocurrido ante Querétaro